Die trägsten Geschöpfe

Daniel Zupanc/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/APA/dpa Könnte ’nen Kaffee gebrauchen: Verweigerungsidol »Ai«

Ein Wesen, das rund 20 Stunden am Tag schlafend abhängt, sich – wenn überhaupt – mit einem Maximaltempo von 1,9 Kilometern pro Stunde vorwärts bewegt, den aufrechten Gang nicht beherrscht, ein kindliches Gesicht hat und – um seine Paarungsbereitschaft zu signalisieren – einen kindischen Quäklaut von sich gibt, muss den ihrem Missions- und Unterwerfungsbusiness nachgehenden christlichen Eroberern als eine Provokation erschienen sein. Was sie da in den südamerikanischen Baumwipfeln sahen, nannten sie denn auch »Faultier«. Die indigene Bevölkerung enthielt sich einer solch abwertenden Titulierung und benannte das jesuitischem Dogma Hohn sprechende Tier in Nachbildung seines merkwürdigen Rufes »Ai«. Auch ihre Mythenwelt ist nicht frei von dem Bedürfnis, Tiere und deren Verhalten zu interpretieren: In diesem Fall gelten Faultiere wegen ihres Stoffwechselrhythmus als »Beispiele für Kontinenz, Genügsamkeit und Fasten«. Nur einmal in der Woche widmet sich das Tier dem Stuhlgang, meist in Gemeinschaft und erwartbar phlegmatisch. Das liegt daran, dass Faultiere ihre Daseinszeit in Baumwipfeln verbringen, wo das Nahrungsangebot aus Blättern besteht, die Stoffwechsel und Kreislauf nicht eben anregen. Alles hat seine Gründe und ist in der Natur sinnreich eingerichtet, man muss es nur in Ruhe betrachten und unvoreingenommen zu verstehen versuchen.

Zwei Voraussetzungen, die die Spanier nicht mit an Bord hatten, als sie in Lateinamerika landeten. Das Faultier, um der Einfachheit halber bei diesem Namen zu bleiben, kam davon aber auch nicht frei, nachdem die Europäer es ein wenig genauer studiert hatten. Auch als es nicht mehr unter der kirchlichen Interpretationsfuchtel stand, wurde es moralisierend abgekanzelt. Der berühmte Physiognomiker Lavater etwa bezeichnete es als »das traegste, unbehuelflichste elendeste Geschöpfe – von der mangelhaftesten Bildung«.

Und das ist bis heute so geblieben, nur dass die einst als negativ stigmatisierten Eigenschaften und Verhaltensweisen derzeit positiv ausgelegt werden: »Faultiere produzieren nichts, sind nicht effizient und konsumieren auch nichts« (was freilich für so ziemlich die meisten Tierarten gilt). Deshalb, so erklären und belegen Tobias Keiling und Heidi Liedke schon im Vorwort ihres lesenswerten Portraits, avancierte das Faultier zum modernen Kultwesen, nicht nur weil es niedlich ist, sondern vor allem weil es zum »Symboltier für den Ruf nach Entschleunigung, Verlangsamung und Achtsamkeit« taugt, »einen womöglich unbewussten Wunsch zum Ausdruck« bringt, »dem Kapitalismus und der Konsumgesellschaft zu entsagen«, und ergo »besonders gut zu unseren heutigen Sehnsüchten passt«.

Das ist vor allem deshalb interessant, weil es einen Bedeutungswandel des Begriffs von »Trägheit« andeutet, die offensichtlich – zumindest über die Identifikation mit einem possierlich anmutenden Geschöpf sublimiert – nicht mehr als Todsünde gilt, sondern geradezu als subversiv. Das Faultier als Verweigerungsidol ist dabei aber völlig harmlos und seine Funktion als Symbol des Ungehorsams eskapistisch, denn im Umgang mit dem Kapitalismus kann man von ihm nichts lernen. Zum Handlungsvorbild taugt es in all seinem sanftmotorischen Phlegma rein gar nicht. Dass die Lektüre des in der feinen »Naturkunden«-Reihe des Verlags Matthes & Seitz erschienenen, schön illustrierten Bandes über die Faultiere dennoch lohnt, liegt zum einen daran, dass diese ein besonders markantes Beispiel dafür sind, wie töricht der Mensch, gerade der intellektuelle, wissenschaftlich tätige, zu allen Zeiten die Erscheinungen der Natur zur Kenntnis genommen hat – dieser kulturgeschichtliche Ansatz prägt ja generell die »Naturkunden«. Zum anderen lernt man, knapp und kundig dargestellt, ein Tier kennen, das seinesgleichen sucht. Ganz wertfrei gesprochen.