Eingespielter Apparat

Bernd Elmenthaler/imago images Ein Mann, ein Koalitionsvertrag: Klaus Lederer im Berliner Abgeordnetenhaus

Das regierungslinke Lager in der Partei Die Linke kann vorerst aufatmen: Der zuletzt mit hörbarem Zähneklappern begleitete Mitgliederentscheid über den im Land Berlin mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag endete am Freitag abend mit dem gewünschten Ergebnis. Nach Angaben aus dem Karl-Liebknecht-Haus stimmten 74,91 Prozent der Mitglieder, die sich beteiligt haben, für den Vertrag und damit für die nächste »rot-grün-rote« Koalition in Berlin. 22,4 Prozent stimmten dagegen. Damit kann die SPD-Landesvorsitzende und ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey am Dienstag im Abgeordnetenhaus zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Am 5. und 12. Dezember hatten Landesparteitage der SPD und der Grünen dem Vertrag bereits zugestimmt.

Der alte und neue Kultursenator Klaus Lederer bezeichnete das Resultat in einer ersten Reaktion beim Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag abend als »solides Ergebnis« und »hartes Mandat« für seine Partei, die »erfolgreiche Arbeit« fortzusetzen. »Unsere Mitglieder haben sich mit großer Mehrheit für den Eintritt in die ›rot-grün-rote‹ Koalition entschieden«, erklärte die Landesvorsitzende Katina Schubert. Das »gute Ergebnis« sei »Rückenwind für die aktuellen und kommenden Herausforderungen«.

Für die zuletzt nach langem Dahindämmern sehr aktive und wieder zu einem politischen Faktor gewordene linke Opposition im Berliner Landesverband ist das Ergebnis zweifelsohne eine Niederlage. Sie hatte sich in den vergangenen Wochen angesichts der strömungsübergreifend feststellbaren fehlenden Begeisterung der Parteimitglieder über die Konditionen des Regierungseintritts Chancen ausgerechnet, eine Mehrheit für ein »Nein« zu gewinnen. Letztlich ist die Kalkulation des im Landesvorstand dominierenden rechten Flügels aufgegangen, der sich auf den eingespielten und in seinem Sinne zuverlässigen Apparat vor allem in den Ostberliner Bezirksverbänden verlassen und bei einem Mitgliederentscheid größere Chancen auf eine Mehrheit ausgerechnet hatte als bei einem Landesparteitag.

Eine Gegnerin des Koalitionsvertrages aus dem Bezirksverband Mitte verwies allerdings nach der Bekanntgabe des Ergebnisses gegenüber dieser Zeitung darauf, dass nicht – wie von Lederer suggeriert – »drei Viertel« der rund 8.000 Mitglieder des Landesverbandes für den Vertrag gestimmt hätten, sondern lediglich 36,6 Prozent. Die geringe Beteiligung von 52,6 Prozent sei sehr auffällig; fast jedes zweite Mitglied habe sich gar nicht an der Abstimmung beteiligt. Auch sei der Anteil der Neinstimmen gegenüber 2016, als lediglich 8,2 Prozent der Mitglieder den Vertrag abgelehnt hatten, stark gestiegen.

Ein Delegierter des Landesparteitages, der sich dem linken Flügel zurechnet, nannte das Ergebnis gegenüber jW am Sonnabend eine »Zustimmung unter starkem Vorbehalt«. Insgesamt hätten die Informationslage und die Arbeit des Apparats das regierungslinke Lager stark begünstigt. Vor allem viele ältere Genossinnen und Genossen hätten einmal mehr »aus Parteidisziplin und unter Bauchschmerzen zugestimmt«. Aber spätestens, wenn in einem Jahr das Ergebnis des Volksentscheids zur Vergesellschaftung der Bestände profitorientierter Wohnungsunternehmen von SPD und Grünen so oder so offen und eindeutig konterkariert worden sei, werde diese »letztendlich fragile Unterstützung für die Regierungsbeteiligung in sich zusammenbrechen«. Die Opposition habe zuletzt gezeigt, dass sie stark genug sei, um einen Landesparteitag und eine Abstimmung über den Austritt aus der Regierung zu erzwingen. Eine solche Lage könne schnell »und aus jedem Anlass« eintreten.