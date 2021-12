Eine mutige Frau

florence-herve.com/wp-content/uploads/Florence_Herve_Pressefoto_2021.jpg Verdiente Preisträgerin: Florence Hervé

Die Journalistin, Autorin, Publizistin und Dozentin Florence Hervé hat den diesjährigen Luise-Büchner-Preis für Publizistik erhalten. Die junge Welt gratuliert zu dieser Ehrung und dokumentiert im folgenden in gekürzter und leicht redigierter Fassung die Laudatio von Elisabeth Klaus, die sie zur Verleihung am 12. Dezember in Darmstadt gehalten hat. Wir danken der renommierten Kommunikationswissenschaftlerin für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Mut – das ist das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an Luise Büchner und

diejenigen denke, die die erste deutsche Frauenbewegung getragen haben. Selbst wenn Büchner selber keine revolutionäre, sondern eine evolutionäre Frauenrechtlerin war, wie ihre Biographin Cordelia Scharpf argumentiert, so steht sie eben doch am Anfang einer Revolution für Frauenrechte, Emanzipation und Gleichstellung.

Mut ist auch das erste Wort, das mir zu Dr. Florence Hervés Leben und Werk in den Sinn

kommt. Es erfordert ungeheuren Mut, ein ganzes Erwachsenenleben lang gegen das

Vergessen anzuschreiben, kontinuierlich gegen Ungerechtigkeit und Ungleichheit die Stimme

zu erheben, beständig für die Verwirklichung des Emanzipationsversprechens, der Menschen-

und Frauenrechte zu wirken, auch Solidarität zu leben, empathisch Lebenswege von

Pionierinnen und Rebellinnen zu beschreiben und den Jüngeren Wege zu bereiten, die

feministische Arbeit fortzuführen.

Mut brauchte es schließlich auch, um diese Laudatio zu schreiben – den Mut nämlich zur Lücke, angesichts dieses überwältigend reichen Werkes und langjährigen Wirkens der Geehrten (Sie hat allein mehr als 40 auf deutsch oder französisch verfasste Monographien und Sammelbände veröffentlicht).

Am 17. April 1944 wird Florence Hervé in einem Vorort von Paris in eine bürgerliche, gänzlich unpolitische Familie hineingeboren. Später notiert Florence, dass sie den Zweiten

Weltkrieg indirekt erlebt habe, denn ihre Geburt erfolgte während eines Bombardements, nur

wenige Monate vor der Befreiung Paris’. Nach dem Abitur 1961 geht sie zum Auslandsstudium nach Deutschland. 1963, im selben Jahr, in dem der deutsch-französische Freundschaftsvertrag in Paris unterzeichnet wird, erwirbt Hervé das Diplom über deutsche Sprache und Kultur am Dolmetscher-Institut in Heidelberg. Dann beginnt sie das Studium der Germanistik in Bonn, das sie mit dem Staatsexamen 1972 und der Promotion 1976 in Paris abschließt.

Ihr persönliches Leben verläuft nach dem Studium anscheinend in ganz bürgerlichen Bahnen

ab: Sie heiratet, bekommt zwei Töchter, ist Freiberuflerin – und erlebt dabei hautnah den

Widerspruch zwischen Familien- und Berufsarbeit. Luise Büchners Idee, dass sich aus der

Forderung nach einer umfassenden Bildung für Frauen ihre Emanzipation quasi im Selbstlauf

ergeben werde, stellt sich 100 Jahre später als Illusion heraus. Es sind diese am eigenen Leib erfahrenen Zumutungen, die Florence Hervés gesellschaftspolitisches wie wissenschaftliches Engagement bestimmen.

Eines der ersten von ihr 1979 herausgegebenen Bücher ist »Brot und Rosen«; benannt nach jenem Lied, das 1912 bei einem Streik von 14.000 Textilarbeiterinnen in Lawrence/USA entstanden ist und mit dem 8. März als internationalem Kampftag für die Rechte von Frauen verbunden bleibt. Den Unmut gegen all diese Zumutungen zu artikulieren – gegen Rassismus und Rechtsextremismus, gegen Frauenunterdrückung und Benachteiligung, gegen soziale

Ungerechtigkeit und Exklusion – und etwas dagegen zu unternehmen, wird zum Motor für

Florence Hervés weiteres Handeln.

1979 erscheint unter dem Dach der 1975 gegründeten Demokratischen Fraueninitiative erstmals der Wir Frauen-Kalender. Im ersten Kalender heißt es: »Es lag uns daran, ein wenig aus der Vielfalt dessen zu notieren, was Frauen lange vor uns gewagt, geleistet, erlitten und erreicht haben, zornig, leidenschaftlich, klug und kämpferisch.« Bis heute ist Florence Hervé Mitherausgeberin des seit 1982 zweimonatlich erscheinenden feministischen Magazins Wir Frauen. Die Redaktionsarbeit aber hat sie 2004 den jungen Frauen überlassen, hat sie ermutigt und gefördert und mit ihnen ihr Know-how geteilt. Eine Mutmacherin halt.