Nachschlag: Streikrecht fürs Kapital

commons.wikimedia.org/wiki/File:Streik_öffentlicher_Dienst_in_Hamburg_am_12.4.2018.JPG Der Nachfolgestaat BRD hält am beengten Arbeitsrecht fest: Verdi-Streik in Hamburg (12.4.2018)

Bilder wie in Italien, Frankreich oder Griechenland, wo Lohnabhängige gegen die Politik der herrschenden Klasse in den Streik treten, gibt es in der Bundesrepublik nicht. Der Grund: Wer ohne Bezug zu Tarifkämpfen und Arbeitsbedingungen streikt, riskiert strafrechtliche Verfolgung. Diese bundesdeutsche Besonderheit fiel nicht vom Himmel. Das am Dienstag abend im Deutschlandfunk gesendete Feature klärt über den Mann auf, dem das hiesige Kapital zu Dank verpflichtet sein kann. Hans Carl Nipperdey machte als Nazijurist Karriere und prägte das streikfeindliche Arbeitsrecht bis heute – nicht zuletzt als erster Präsident des Bundesarbeitsgerichts.

»Alle möglichen Lehrbücher oder Kompendien oder Gesetzessammlungen trugen den Namen Nipperdey. Und wenn sie nicht den Namen Nipperdey trugen, dann den Namen von Schülern Nipperdeys«, erzählt der Hamburger Rechtsanwalt Rolf Geffken aus seiner Studentenzeit in den 1960er Jahren. (mb)