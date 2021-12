Schlecht fürs Schisma

Ina Fassbender/Pool via REUTERS »Kaum war Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden, fing es an, richtig zu schneien. Das kann er also auch«

Montag, 6. Dezember

Bergfest in Weimar, wir haben bei den Sieben-Tagen-Inzidenzen, wie versprochen, zum Nikolaustag den Eintausender erklommen: 1.035! In wichtigen europäischen Ländern wie Belgien, Niederlande, Italien, Sachsen und Thüringen gab es am Wochenende Maskenfreiproteste. In Wien, der einzigen Großstadt Österreichs, waren es mehr als 40.000 Demonstranten, deren Traktoren und Mähdrescher auf dem Heimweg die einzige Bundesautobahn verstopften. Thüringens Innenminister Maier kündigte heute an, ab sofort hart durchzugreifen, und fügte hinzu, warum das leider nicht geht.

Dienstag, 7. Dezember

Eine Freundin von mir, die die allgemeine Impfpflicht ablehnt, die ich verlange, hat mich gestern wegen meiner Boosterimpfung angeschrieben und gefragt, ob es mir gutgehe. Ich verstehe zwar nicht, woher diese Angst vor der Impfe kommt, aber es hat mich berührt, dass sich meine Coronakontrahentin ehrlichen Herzens um meine Gesundheit sorgt. Ihre Zuneigung bringt mir noch das ganze Freund-Feind-Schema durcheinander. Der Zug nach Nürnberg war heute ziemlich leer, die Flucht aus Weimar unnötig, die Werte sind über Nacht um 150 zurückgegangen auf 852. Die dunklen Wolken über der Noris lassen es nachlässig schneien. Ich arbeite im Vaterzimmer und trage lange Unterhosen unter der Jeans. Keine Ahnung, wieviel Grad es hier drinnen hat. Wie soll man wissen, ob es einem zu kalt ist, wenn es kein Thermometer im Zimmer gibt? Der Bundestag hat in erster Lesung über eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen ab März gestritten, damit die die freiwillig Ungeimpften nicht anstecken, wenn sie sie an die Beatmungsmaschine anschließen.

Mittwoch, 8. Dezember

Heute ist Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden, und gleich fing es an, richtig zu schneien. Das kann er also auch. Das Gruppenbild mit Außenministerin verlief ohne Zwischenfälle, nachdem Annalena Baerbock überzeugt werden konnte, dass die Vorstellung der neuen Regierung kein guter Zeitpunkt ist, ihr neues Buchprojekt anzukündigen. Es trägt den Arbeitstitel »Wie ich das Kanzleramt vor mir rettete«. Schreiben soll den Bestseller der Außenamtsabteilungsleiter für die Verständigung mit Russland und China, der hat eh gerade nichts zu tun. 527 Tote seit gestern, so viele wie seit Februar nicht mehr.