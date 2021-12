Geheimdienst vor Gericht

ZUMA Press/imago »Den Geheimdienst zurückdrängen«: Aktivist Kerem Schamberger – hier bei einer Solidaritätskundgebung für eine inhaftierte Kurdin

Verfügt der bayerische Verfassungsschutz über uferlose Überwachungsbefugnisse, die gegen Grundrechte verstoßen? Mit dieser Frage befasste sich der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in Karlsruhe am Dienstag in einer mündlichen Verhandlung.

Mit der Novelle des allein mit Stimmen der CSU verabschiedeten bayerischen Verfassungsschutzgesetzes (BayVSG) hatte der Geheimdienst des Freistaates zum 1. August 2016 erweiterte Befugnisse erhalten. Diese greifen nach Ansicht der Bürgerrechtsvereinigung Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die die bereits seit Juli 2017 in Karlsruhe anhängige Verfassungsbeschwerde koordiniert, tiefer und breiter in die Grundrechte ein, als dies in anderen Bundesländern oder im Bund der Fall sei. Die GFF befürchtet, Bayern könne ein negatives Vorbild sein, und sieht daher von einem erst in einigen Monaten erwarteten Urteil der Karlsruher Richter eine »Signalwirkung« ausgehen.

Das BayVSG ermögliche schon bei diffuser Bedrohungslage eine breitgestreute Überwachung selbst von völlig Unbeteiligten, beklagte die GFF in einer Pressemitteilung zu dem Verfahren. Geheimdienstliche Überwachungsmaßnahmen, die schon vor jeder konkretisierten Gefahrenlage oder gegenüber unbeteiligten Kontaktpersonen tief in Freiheitsrechte eingreifen, seien aber verfassungsrechtlich unzulässig.

Konkret wendet sich die vom Mainzer Rechtswissenschaftler Matthias Bäcker ausgearbeitete Verfassungsbeschwerde gegen Artikel des BayVSG, die die Erhebung von Telekommunikationsvorratsdaten, den sogenannten großen Lauschangriff, Onlinedurchsuchungen, die Quellentelekommunikationsüberwachung – also Staatstrojaner – und den Einsatz von verdeckten Mitarbeitern und V-Leuten ermöglichen. Diese Maßnahmen greifen nach Ansicht der Beschwerdeführer unzulässig in mehrere Grundrechte ein. Genannt werden die Menschenwürdegarantie, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das auch als »Computergrundrecht« bekannte Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme, das Fernmeldegeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Recht auf effektiven Rechtsschutz.

Der Zugriff des Geheimdienstes auf die bei den Providern gespeicherten Vorratsdaten verstößt nach Ansicht Bäckers auch gegen Bundesrecht, das die Übermittlung solcher Daten nur an eine »Gefahrenabwehrbehörde« gestattet. Als solche gilt die Polizei, nicht aber ein Geheimdienst, und das Grundgesetz sieht als Lehre aus dem Faschismus ein Trennungsgebot zwischen beiden Behörden vor.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verteidigte dagegen am Dienstag vor dem Gericht die Sonderbefugnisse des Geheimdienstes. Unter Verweis auf die Mordserie des faschistischen NSU erklärte der CSU-Politiker, 2016 habe überall Einigkeit bestanden, dass der Austausch zwischen Verfassungsschutz und Polizei verbessert werden müsse. Doch von der Überwachung betroffen sind nicht nur Neonazis, sondern auch Antifaschisten. Da Verfassungsbeschwerde nur Personen einlegen können, die »selbst gegenwärtig und unmittelbar« in ihren Rechten betroffen sind, treten als Beschwerdeführer drei Mitglieder der im bayerischen Verfassungsschutzbericht als »linksextremistisch« gelisteten Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) auf.

Einer von ihnen ist der Medienwissenschaftler Kerem Schamberger. Unter Verweis auf dessen »Selbstbezeichnung als Kommunist« hatte der Verfassungsschutz 2016 versucht, Schambergers Anstellung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu verhindern. Dieses »Berufsverbot« sei dank der breiten Solidarität, die er damals erfahren habe, gescheitert, berichtete Schamberger am Dienstag gegenüber junge Welt. Auch nach seinem Austritt aus der DKP im folgenden Jahr sei die Überwachung fortgesetzt worden. Dies lasse sich seinen Prozessakten in Verfahren um vermeintlich verbotene kurdische Fahnen entnehmen. »Der Inlandsgeheimdienst ist eine Gefahr für die Demokratie«, erklärte Schamberger, der mittlerweile in der Partei Die Linke aktiv ist: »Wir müssen ihn auf der Straße und im Parlament, aber eben auch juristisch zurückdrängen.«