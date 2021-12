Nachschlag: Salazar-Dämmerung

PAULO GOULART PHOTOGRAPHY Aus der Zeit der faschistischen Diktatur in Portugal: Die Netflix-Serie »Glória«

Portugal 1968. Das korporativfaschistische Salazar-Regime, Gründungsmitglied der NATO, verheizt unwillige Bauernsöhne in seinen Kolonialkriegen in Afrika. In Glória do Ribatejo, einem verlassenen Nest rund 50 Kilometer nordöstlich von Lissabon, unterhält die CIA eine Sendeanlage von Radio Free Europe. Von dort wird antikommunistische Propaganda, produziert in der Zentrale in München, in den Äther gejagt, die in den Ländern des sozialistischen Staatenbundes Diversion stiften soll. Der KGB schleust einen Agenten ein: Kriegsheimkehrer aus Angola und ausgerechnet der Sohn des Staatssekretärs im portugiesischen Innenministerium, der die Geheimpolizei PIDE kontrolliert. Anders als die ebenfalls bei Netflix ausgestrahlte Serie »Jaguar«, die von Nazijägern im Franco-Spanien der 60er Jahre handelt, gerät »Glória« stimmig. Nicht nur Stoff und Thema sind gut gewählt, auch Form und Durchführung gelingen, die Requisite ist der damaligen Zeit detailgetreu angepasst. Mehr als lohnende Unterhaltung. (brat)