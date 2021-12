Real groteske Verhältnisse

Everett Collection/imago images Ringen um die gelingende Liebe auch zwischen Herr und Knecht: Giancarlo Giannini und Mariangela Melato in Lina Wertmüllers »Hingerissen von einem ungewöhnlichen Schicksal im azurblauen Meer im August« (1974)

Allein ihr Werdegang bietet reichlich Stoff für Klassenstudien und ideologiekritische Analysen. Lina Wertmüller, 1928 als Tochter einer schweizerischen Adligen und eines römischen Rechtsanwalts geboren, begann ihr zeit ihres Lebens gepflegtes Rebellentum bereits in ihrer frühen Jugend: Nach Selbstauskunft flog sie von »fünfzehn katholischen Schulen«, bevor sie sich, dem Jurastudium und dem tyrannischen Vater entfliehend, in die Theaterwelt verabschiedete. Nach zehn Jahren, in denen sie mit einer Puppenspielertruppe durch Europa reiste und als Schauspielerin, Bühnenbildnerin und Autorin für Funk und Fernsehen arbeitete, wurde sie als Mittdreißigerin Regieassistentin von Federico Fellini. Die Arbeit mit dem Meister des Grotesken prägte sie. Es mussten aber noch einmal fast zehn Jahre vergehen, bis die an Fellini geschulte Ästhetik auch zu Wertmüllers Leib-und-Magen-Themen passen konnte, die Form also den ihr entsprechenden Inhalt fand. In Filmen wie »Mimi, in seiner Ehre gekränkt« (1972) oder »Hingerissen von einem ungewöhnlichen Schicksal im azurblauen Meer im August« (1974), neben »Liebe und Anarchie« (1972) und dem oscarnominierten »Sieben Schönheiten« (1975) die bekanntesten Werke Wertmüllers, treffen Klassengegensätze aufeinander, und die Regisseurin ließ es dabei ordentlich krachen. Die Vertreter des Bürgertums suchen recht schnell Zuflucht in faschistoidem Gedankengut, die der Arbeiterbewegung scheitern nicht zuletzt an der eigenen Unemanzipiertheit.

Wertmüller ließ den Klassenkonflikt also in ihren Filmen von »echten«, fehlbaren Menschen ausfechten, brach die gesellschaftlichen Verhältnisse runter auf die Beziehungsebene – darin der Erkenntnis folgend, dass auch das Private politisch ist. In »Hingerissen von einem ungewöhnlichen Schicksal im azurblauen Meer im August« geht es beispielsweise um die Beziehung zwischen einer Bürgerlichen und einem Arbeiter, inszeniert nicht als klassenüberwindende Romanze (oder Tragödie), sondern als Klassen- und zugleich Geschlechterkampf in Form einer sadomasochistischen Farce: Was passiert, wenn eine Antikommunistin und ein Kommunist – auf einer abgelegenen Insel gestrandet wie Robinson und Freitag – aufeinander angewiesen sind? Der Film mit dem barocken Titel kommt wie eine exem­plarische Commedia dell’arte daher: Die Figuren sind grell überzeichnet, der Plot bietet reichlich Gewalt und Sex, und inmitten der mit Worten und Fäusten ausgetragenen Schlacht keimt das zarte Pflänzchen bedingungsloser Liebe. Das Scheitern letzterer setzte Wertmüller mit dem Scheitern der Überwindung der bürgerlichen Ordnung gleich – und somit als Resultat der Unfähigkeit der Individuen in Szene, sich von ihren Prägungen zu befreien.

Es ist das alte Henne-Ei-Problem, und Wertmüller folgte, ihrer eigenen bürgerlichen Prägung entsprechend, einer idealistischen Weltanschauung: Erst muss sich das Individuum befreien, dann die Gesellschaft. Dass Wertmüller nicht müde wurde, in ihren Filmen vorzuführen, wie ihre Protagonisten aufgrund ihrer Unzulänglichkeiten fehlgehen, wird sicherlich vor dem Zeithintergrund – den ihrerseits mitunter real grotesken Verhältnissen im Italien der 1970er mit dem sich abzeichnenden Ende des Eurokommunismus – nachvollziehbarer. Wenn sich Wertmüller selbst als »Anarchistin und Sozialistin« bezeichnete, wird aber nicht nur vor dem Hintergrund der Quintessenz ihrer Filme der 70er klar, welchen »Sozialismus« sie meinte. 1987 ließ sie sich in die Nationalversammlung der Sozialistischen Partei Italiens (PSI) berufen, die mit ihrem Vorsitzenden Bettino Craxi eine entschieden antikommunistische und neoliberale Politik verfolgte (in den 1990ern klagte sie indes gegen einen Filmkritiker, der sie als »Artista dell’era di Craxi«, also als Künstlerin, die die Ära Craxi repräsentiere, bezeichnet hatte).

Dass Wertmüller weniger links war, als sie bis heute von bürgerlichen Medien wahrgenommen wird, ändert nichts an der Qualität der genannten Filme. So sehr diese ihre Zeit spiegeln und einem ironisch gebrochenen Idealismus folgen, treffen sie doch immer noch einen Nerv. Was die Filme Wertmüllers aber wirklich zu wertvollen Lehrstücken macht, ist ihr Ringen um die gelingende Liebe. In ihnen scheint die Möglichkeit der Aufhebung der Entzweiung von Subjekt und Objekt auf. Ihre befreite Sinnlichkeit findet ihren Ausdruck in der lustvollen Hingabe der Liebenden als Sexualobjekt des anderen. Als die bürgerliche Protagonistin in »Hingerissen …« ihren proletarischen Liebhaber dazu auffordert, sie von hinten zu vögeln, sie dafür aber keine vulgären Worte benutzen will (sie sagt »Sodomiere mich!«), versteht er zunächst nicht, was sie vom ihm will – mit Fremdwörtern kennt er sich nicht aus. Seine Antwort (bevor er ihrer Aufforderung nachkommt) zeigt, wie tief Wertmüllers Einsicht in die bürgerliche Ideologie war: »Es gibt keine Vulgarität in der Liebe. Ihr Mittelklassesnobs habt die Liebe vulgär gemacht.«

Am 9. November ist Lina Wertmüller im Alter von 93 Jahren in ihrer Heimatstadt Rom gestorben.