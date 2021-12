Wie könnt ihr hier sitzen?

Hamburger Edition

Frantz Fanon darf in einer informierten Debatte über Rassismus und antikolonialen Widerstand nicht fehlen. Er setzte sich nie mit der Kalaschnikow in Szene, unterstützte aber den bewaffneten Kampf mit Wort und Tat. Dazu wäre es vielleicht nie gekommen, hätte er die akademische Laufbahn eingeschlagen, für die er alle Voraussetzungen mitbrachte. Der junge Arzt von der Insel Martinique war vielseitig interessiert, blitzgescheit und begeisterungsfähig, doch statt nach Paris ging er mit seiner Frau Josie nach Algerien und nahm eine Stelle im psychiatrischen Krankenhaus von Blida an. Als der antikoloniale Befreiungskampf des algerischen Volkes gegen Frankreich an Härte zunahm, quittierte er den Dienst, schloss sich der Nationalen Befreiungsfront an und ging ins Exil nach Tunesien. Dort trieb er die Revolution voran und stieg zu einem Wortführer der panafrikanischen Bewegung auf.

Im August 1961 trafen sich Jean-Paul Sartre, ­Simone de Beauvoir und ­Claude ­Lanzmann mit Fanon in Rom. Allen Beteiligten war klar, dass es nur diese eine Gelegenheit für ein Treffen geben würde. Sartre und Beauvoir, in Frankreich wegen ihrer Unterstützung für die algerische Sache angefeindet, waren gesundheitlich angeschlagen. Sartre trank zu viel und nahm Corydrane, ein Aufputschmittel. Fanon litt an Leukämie und hatte nur noch wenige Monate zu leben. Zudem stand sein Name auf der Todesliste der Main Rouge, einer Terrororganisation des französischen Geheimdienstes. Von diesem denkwürdigen Wochenende erzählen der Schriftsteller Frédéric ­Ciriez und der Illustrator Romain Lamy in ihrer Graphic Novel »Frantz ­Fanon«, gestützt auf überlieferte Zitate und um dramaturgische Einfälle nicht verlegen.

Die Geschichte steuert gleich auf den ersten Höhepunkt zu. Fanon macht klar, dass er mit einer Agenda nach Rom gekommen ist. Sartre soll für das unveröffentlichte Manuskript der »Verdammten dieser Erde« das Vorwort schreiben. Sartre sagt zu, aber das ist Fanon nicht genug. Er drängt Sartre, sich dem bewaffneten Kampf anzuschließen. Der windet sich. Man könne von ihm nicht erwarten, dass er sich an der Befreiung Algeriens anders als mit Worten beteilige, weil er »Franzose« sei. Aber das ist Fanon doch auch. Schweigen. Dann erkundigt sich Beauvoir nach Fanons Familie, das Buch nimmt eine Wendung vom Politischen zum Biographischen. Die Gespräche in Rom werden zur Klammer, um Fanons Lebensstationen abzuhandeln, seine Kindheit im »Vichy auf den Antillen«, seinen Einsatz und seine Verwundung im Zweiten Weltkrieg, sein Studium der Medizin und Philosophie in Lyon, seine Hinwendung zur Psychiatrie, den sozialtherapeutischen Ansatz seiner Arbeit in Algerien, die Behandlung der seelischen Wunden, die der Kolonialismus den Menschen durch die Entfremdung von sich selbst schlug, das, was Lanzmann in seinen Memoiren ein wenig herablassend »Ethnopsychiatrie« nennt, schließlich Fanons Teilnahme am algerischen Befreiungskampf gegen Frankreich.

Der Anspruch, Fanons ganze Lebensgeschichte in den Gesprächen eines Wochenendes unterzubringen, verleiht dem Buch ein tragfähiges Gerüst, geht aber auf Kosten der Dynamik. Das erzählerische Potential, das in der unmittelbaren Begegnung liegt, wird nicht ausgeschöpft. Die Leserin erfährt wenig darüber, wie sich Fanons Darstellung des Schleiers als Symbol des algerischen Widerstands mit den Thesen verträgt, die Beauvoir vertritt. »Ich für mich«, seufzt sie nur, »kann mir keine Verschleierung vorstellen.« In diesem Punkt wird die Auseinandersetzung wohl schroffer gewesen sein. Auch Rom erscheint nur als Kulisse, gezeichnet vor dem Blau einer Postkarte. Wie gereizt Fanon auf das reagierte, was seine Begleiter als das kulturelle Erbe Europas betrachteten, geht aus Beauvoirs Memoiren hervor. Wieso man sich zum Mittagessen in einer Trattoria an der Via Appia treffe, wenn die Zeit knapp sei, warum der Vergangenheit so viel Raum geben, wo es um die Zukunft gehe?

Gelegentlich drohen Ciriez’ Sprechblasen Lamys Zeichnungen zu erdrücken. Der wehrt sich auf seine Weise, verlangsamt die Bewegungen der Figuren und holt sie ins Zentrum der Panels. Auch Sartres schwere Brille erhält eine neue Bedeutung. »Um sich auf Wiedersehen zu sagen, muss man sich gesehen haben«, sagt Fanon zum Abschied. Dankbar ist man Lamy auch, wenn er den Betrachtern der Panels blutige Details erspart. Ein Massaker ist mit ein paar Strichen gezeichnet, die Farben laufen ineinander. Die Übersetzung von Michael Adrian ist nah am Original. Anders aber als in der französischen Ausgabe wird sensibles Sprachterrain weiträumig umfahren. Ohne weitere Erklärung wird das »N-Wort« eingeführt. Das erinnert an den verlegerischen Umgang mit Achille Mbembes »Kritik der schwarzen Vernunft«, ein Buch, dessen Originaltitel »Critique de la Raison Nègre« gegen den Strich politisch korrekter Sprache bürstet.

Wie geht die Geschichte aus? Man darf es verraten, weil es historisch verbürgt ist. ­Sartre hält sein Versprechen und schreibt das Vorwort für »Die Verdammten«. Fanon wird es noch lesen, auf dem Totenbett, zwischen zwei Infusionen. Von späteren Zerwürfnissen erfährt die Leserschaft nichts mehr. So wollte Josie Fanon das Vorwort aus der Neuauflage der »Verdammten« streichen lassen, weil Sartre sich nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967 auf die Seite Israels gestellt hatte. Die Frage, ob Sartre den Revolutionär verraten habe, treibt die Linke in Frankreich bis heute um. »Irgendwie schon«, glaubt Alice Cherki, eine enge Vertraute Fanons. Der Grund liegt für sie aber nicht in den politischen Positionen, die er später einnahm, sondern in dem Vorwort selbst. Sartre habe Fanons Begriff der Gewalt nicht verstanden, sein Vorwort sei übergriffig. Ciriez und Lamy wollen das so nicht stehenlassen. Im Interview legen sie Wert auf die Feststellung, dass Sartre für seine Überzeugungen bezahlt habe. Auch in seinem Hauseingang detonierte eine Bombe, allerdings, ohne großen Schaden anzurichten. Die letzte Szene zeigt Beauvoir und Sartre wieder zurück in Paris. Fanon ist tot, sagt sie. »Nein«, gibt er zurück. »Frantz spricht weiter, von einem Ort aus, der nie unserer sein wird.« Und so, möchte man hinzufügen, war es schon zu seinen Lebzeiten.