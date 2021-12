Grünes Licht für die AfD

Kay Nietfeld/dpa Bald unter faschistischem Vorsitz: Innenausschuss hier bei Sondersitzung zu Hanau-Anschlag (Berlin, 27.2.2020)

Den Bock zum Gärtner machen – keine Redewendung passt wohl besser auf ein parlamentarisches Geschehen, das in der Berichterstattung über die Kanzlerwahl am Mittwoch etwas unterging. Ausgerechnet die protofaschistische, die Coronapandemie leugnende AfD soll im neu gewählten Bundestag den Vorsitz sowohl des Innenausschusses als auch des Gesundheitsausschusses übernehmen. Vertreter der Ampelparteien rechtfertigten dies mit dem üblichen Verfahren bei der Besetzung der Vorsitzendenposten. Kritik kam dagegen von den Unionsparteien sowie Die Linke. Von einer »ungeheuerlichen Provokation« sprach die ehemalige Linke-Abgeordnete Ulla Jelpke am Donnerstag gegenüber jW. Den AfD-Vertretern müsse in den Ausschüssen die Zustimmung verweigert werden, so Jelpke, die in den vergangenen vier Legislaturperioden ihre Fraktion als Obfrau im Innenausschuss vertreten hatte.

Die Vorsitzendenposten in den Ausschüssen werden in mehreren Runden vergeben, wobei jeweils erst die größte Fraktion zugreifen darf, dann die zweitgrößte, die drittgrößte und so weiter. Der stärksten Oppositionsfraktion – jetzt CDU/CSU – steht traditionell der Vorsitz im Haushaltsausschuss zu. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sicherten sich anschließend im ersten Zugriff den Vorsitz im Außen-, Europa- respektive Verteidigungsausschuss. Danach war die AfD am Zug und holte sich den Vorsitz im Innenausschuss.

SPD-Politiker Carsten Schneider, neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung, bemühte sich am Mittwoch im Sender Phoenix, das Vorgehen als normal hinzustellen. »So ist das demokratische Verfahren im Bundestag«, erklärte er. SPD, Union, Grüne und FDP hätten auf andere Ausschüsse zugegriffen, »und dann war die AfD dran und hat den Innenausschuss gezogen«. Schneider hatte noch in seiner Funktion als parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion die Verteilung der Ausschussvorsitze mit verhandelt.

Zuvor hatte schon die neue Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann den Zugriff der AfD auf das Innenressort entschuldigt. Die Grünen hätten bei ihrem ersten Zugriffsrecht den Vorsitz im Europaausschuss »gezogen«. Dafür habe es viele Gründe gegeben, etwa dass es in dem Ausschuss um die Umsetzung des geplanten EU-Klimapakets gehe. Den Vorsitz des Europaausschusses soll laut Medienberichten der bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter als Ausgleich dafür erhalten, dass er bei der Vergabe der Ministerposten leer ausging.

Der neue FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sagte der Süddeutschen Zeitung (Donnerstag), es habe leider nicht verhindert werden können, dass die AfD den Innenausschuss übernimmt, sie habe Anspruch darauf. Die Opposition sieht das anders. »Die Fraktion Die Linke wird wie schon in der vergangenen Wahlperiode keinen AfD-Vorsitzenden wählen«, erklärte deren Innenexpertin Martina Renner am Donnerstag gegenüber jW. Ihre Fraktion wolle der AfD »weder eine Bühne für ihren Rassismus noch einen besseren Zugang zu sensiblen Informationen ermöglichen«. Deshalb werbe man »auch bei den demokratischen Fraktionen dafür, ihre Stimmen nicht der AfD zu geben«, sagte Renner.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt, er habe eine »innere Empörung darüber, dass der Innenausschuss an die AfD gegangen ist«. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach sprach von einem »kapitalen Fehler« der Ampelparteien. »Einer Partei, die in weiten Teilen unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, ausgerechnet den auch für den Verfassungsschutz zuständigen Fachausschuss anzuvertrauen, ist unbegreiflich«, sagte er dem Kölner Stadtanzeiger (Donnerstag).

Laut dpa ist unter anderem der Berliner AfD-Abgeordnete Gottfried Curio als Innenausschussvorsitzender im Gespräch. Curio hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen demagogischen und rassistischen Reden im Plenum empörte ­Reaktionen provoziert – unter anderem mit dem Satz »Ein zur Regel entarteter ­Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie. Das wollen wir nicht.«