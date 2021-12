Braunes Gipfeltreffen in Warschau

AP Photo Schulter an Schulter: PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski, Ungarns Premier Viktor Orban (r.) und Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki (hinten links) am Sonnabend in Warschau

Mit deutlicher Verspätung fand Anfang dieses Monats der geplante »Warschauer Gipfel« statt. Diese Zusammenkunft von europäischen Rechtsparteien litt darunter, dass neben den polnischen Gastgebern von der Regierungspartei PiS an Politprominenz nur Ungarns Regierungschef Viktor Orban (Fidesz) und Frankreichs Marine Le Pen (Rassemblement National) vertreten waren. Andere Parteien schickten Abordnungen, der Chef der italienischen Lega-Partei Matteo Salvini sogar nur eine Grußbotschaft.

Dieses Treffen hatte vor allem PR-Charakter. Es ging dabei auch um die kommenden Wahlkämpfe in den jeweiligen Ländern. Fidesz und PiS bestätigten sich gegenseitig, dass sie trotz der angekündigten EU-Sanktionen gegen Ungarn und Polen nicht alleine seien. Und Le Pen verband mit den Fotos des Treffens mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki ihre Botschaft, dass sie staatsmännisch die »Nummer eins« der extremen Rechten in Frankreich sei – und nicht der neurechte Éric Zemmour, der wie sie bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen antritt. Zemmour unterstrich mit einem gewalttätigen Auftritt von etwa 10.000 seiner Anhänger wenige Tage nach dem »Gipfel« in Warschau, dass er bereit war, diese Herausforderung von Le Pen anzunehmen. Die einzige Gemeinsamkeit auf dem Treffen war die Ablehnung der Aufnahme jeglicher Flüchtlinge, die gegenwärtig an der Grenze zwischen Belarus und Polen unter menschenunwürdigen und lebensbedrohlichen Verhältnissen ausharren müssen.

Insgesamt fand im Europäischen Parlament dieses Jahr eine verstärkte Zusammenarbeit extrem rechter und sogenannter rechtspopulistischer Parteien statt. Seit dem Frühjahr trafen sich auf Initiative des Fidesz-Vorsitzenden Orban verschiedene Vertreter jenes Lagers. Seitdem Fidesz im März 2021 die Fraktion der Europäischen Volkspartei verlassen hatte, suchte sie neue Bündnisse innerhalb und außerhalb des Parlaments. Das erste Treffen fand in Budapest mit Salvini und Polens Premier Morawiecki statt. Auch Marine Le Pen wurde kontaktiert, wobei diese sich mehr um den Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich kümmerte und internationale Kontakte zurückstellte. In diese Lücke sprangen kurzfristig ihr Konkurrent Zemmour und die spanischen Faschisten von Vox.

Anfang Juli veröffentlichten Parteien aus 16 EU-Ländern eine gemeinsame Erklärung für eine extrem rechte Orientierung in Europa. Wichtig waren dabei nicht die Thesen, sondern die Unterzeichner. Zu ihnen gehörten neben Orban der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski, Salvini, Le Pen, der Vox-Vorsitzende Santiago Abascal Conde und die »Fratelli d’Italia«-Chefin Giorgia Meloni. Weitere Unterstützer waren die FPÖ, die niederländische JA 21, Elliniki Lysi aus Griechenland, PNT-CD (Rumänien), LLRA (Litauen), WMRO (Bulgarien), Vlaams Belang (Belgien), Dansk Folkeparti (Dänemark), EKRE (Estland) und PS (Finnland) – alles Parteien, die für ihren extremen Nationalismus und Rassismus bekannt sind. In dieser Liste fehlt im Grunde nur die AfD, die sich mit ihrer Forderung im Bundestagswahlprogramm nach einem EU-Austritt selbst in dieser Runde isoliert hatte.

In jener Erklärung hieß es, die »Zusammenarbeit der europäischen Nationen« solle auf Tradition, dem »Respekt vor der Kultur und der Geschichte« der europäischen Staaten, dem »Respekt vor dem jüdisch-christlichen Erbe« Europas und den »gemeinsamen Werten«, die diese Nationen vereinen würden, beruhen – und nicht auf deren »Zerstörung«. Gemeint sind de facto Nationalismus, reaktionäre Vorstellungen von Familie, die Diskriminierung von Menschen mit nicht heterosexueller Orientierung und insbesondere die Ablehnung jeglicher Hilfe für Flüchtlinge in Europa.