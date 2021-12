»Wir können von Derik viel lernen«

Wikimedia Commons Ältere Aufnahme eines Teils von Derik (28.8.2008)

Seit 2019 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und der im Dreiländereck Syrien–Türkei–Irak gelegenen Kleinstadt Derik, die zur nordostsyrischen Autonomieregion gehört. Was konnte durch die Kooperation bislang erreicht werden?

Wir haben über Spenden eine Nähwerkstatt für das Newroz-Camp bei Derik finanziert, in dem jesidische Geflüchtete aus dem nordirakischen Sengal leben. Die Werkstatt wurde schließlich nach Sengal verlegt, nachdem einige dorthin zurückgekehrt waren und Nähmaschinen mitgenommen hatten. So können die Frauen dort ein eigenes Einkommen erwirtschaften. Außerdem haben wir in der Stadt Derik einen Teil des durchlaufenden Flusses begrünt und drei Nachbarschaftsgärten mit Saatgut versorgt. Im ländlichen Umland von Derik betreiben wir zusammen mit der Frauenstiftung WJAS eine mobile Klinik.

Durch eine Städtepartnerschaft sollen auch Beziehungen zwischen den Bewohnern, zwischen Vereinen, Sportverbänden etc. entwickelt werden. Inwieweit ist dies bislang gelungen?

Es gibt erste Ansätze von Kooperationen im Bildungsbereich. In Derik lernen sie gerade erst, was eine Städtepartnerschaft bedeutet. Corona hat in den letzten zwei Jahren unseren Kommunikationsprozess beeinträchtigt, da gegenseitige Besuche nicht möglich waren. Das kann digital nicht kompensiert werden.

Wo sind Sie bei der Entwicklung der Partnerschaft bislang auf Probleme gestoßen – sowohl im Berliner Bezirk als auch in Syrien?

Anfangs gab es im Bezirksamt Widerstände, das Ganze auf den Weg zu bringen. Jetzt haben wir dort eine Mitarbeiterin für die Städtepartnerschaften des Bezirks. Unser Hauptproblem mit der Stadtverwaltung in Derik ist die Kommunikation. Uns fehlt dort ein konkreter Englisch sprechender Ansprechpartner.

Seit dem 9. November weisen an den drei Zufahrtsstraßen nach Derik Schilder in Kurdisch, Arabisch und Aramäisch, den offiziellen Sprachen der Stadt, sowie in Englisch auf die Städtepartnerschaft mit Friedrichshain-Kreuzberg hin. Umgekehrt gibt es das im Berliner Bezirk noch nicht. Woran liegt das?

Wir arbeiten daran. Entsprechende Anträge zur Sichtbarmachung der Städtepartnerschaften wurden in der Bezirksverordnetenversammlung im letzten Jahr positiv beschieden. Ich hoffe, dass wir diese nun zügig umsetzen können.

Die regelmäßig wiederkehrenden Kriegsdrohungen der Türkei gegen Syrien zielen auch auf Derik. Mit einem Einmarsch an dieser Stelle ließe sich die Verbindung zwischen Rojava und der Kurdistan-Region im Irak abbrechen. Was hören Sie aus Derik bezüglich der Einschätzung der Kriegsgefahr?

Wir sehen das auch als Gefahr. Aber in Derik scheint es die Einschätzung zu geben, dass aktuell keine Bedrohung besteht. Wir hatten kürzlich eine Fotoausstellung über unsere Partnerstadt im Nachbarschaftshaus Urbanstraße, die von mehreren thematischen Veranstaltungen begleitet wurde. In allen war die Kriegsgefahr Thema.

Bei einer Städtepartnerschaft zwischen Kommunen im reichen Norden und dem armen Süden besteht die Gefahr, dass die Beziehungen sehr ungleichmäßig verlaufen. Ist Friedrichshain-Kreuzberg vor allem der Geber in dieser Partnerschaft, oder kann der Bezirk auch etwas von seiner Partnergemeinde zurückbekommen?

Wir können von Derik viel lernen: die bessere Einbindung von Frauen in Führungspositionen, das Modell der Kobürgermeisterschaft mit jeweils einem Mann und einer Frau an der Spitze der Kommune, der große Zusammenhalt in der Gesellschaft durch ein viel ausgeprägteres ehrenamtliches Engagement für eine demokratische Gesellschaft.

Was plant Ihr Verein für das kommende Jahr?

Wir wollen über eine Weihnachtsspendenaktion einen Spielplatz finanzieren. Zudem starten wir ein Pilotprojekt für einen solarbetriebenen Brunnen für ein Viertel in Derik zur kontinuierlichen Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die mobile Klinik möchten wir mit unseren Spenden ebenfalls weiter unterstützen.