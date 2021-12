»Durch ihr Bemühen hat sie Vorbildfunktion«

Jürgen Heinrich/imago images Künstlerin, Antifaschistin, Auschwitz-Überlebende: Esther Bejarano (28.1.2018)

Der Kreisvorstand der GEW Wiesbaden-Rheingau setzt sich dafür ein, eine Schule in Wiesbaden nach Esther Bejarano zu benennen. Was hat Sie dazu bewegt?

Wir setzen uns immer wieder damit auseinander, dass es Schulen gibt, deren Namen kritisch zu betrachten sind: Ob sie nach preußischen Generälen und Feldherren benannt sind oder aber Namen von Naziverbrechern tragen. Für Schülerinnen und Schüler sollte all das keine Orientierung sein. So hatten wir uns überlegt, eine Initiative zu unterstützen, die die Wiesbadener Blücherschule umbenennen will. Diese trägt den Namen von General Leberecht von Blücher, der 1914 in Frankreich einmarschierte. Wir aber wollen, dass Schulnamen auf Gegenentwürfe zur militärischen Ordnung mit Befehlsketten sowie zu gewaltsamer Konfliktlösung verweisen und für eine antifaschistische Position stehen.

Also haben Sie keine spezielle Schule im Visier, die Sie nach der im Juli verstorbenen couragierten Antifaschistin und Schoah-Überlebenden benennen wollen?

Entweder könnte eine alte Schule nach Esther Bejarano umbenannt werden oder aber eine neugegründete ihren Namen erhalten. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Idee nicht von außen an die Schulgemeinde heranzutragen. Wir wollen einen Diskussionsprozess anstoßen, bei dem die Schülerschaft und die Eltern mitbestimmen, ob sie etwa statt des Namens eines kaiserlichen Militärs nicht lieber den eines Menschen aus dem Widerstand hätten, wie den von Esther Bejarano.

Sie hatte in unzähligen Schulen und auf Veranstaltungen über die menschenverachtenden Verbrechen des Naziregimes aufgeklärt. Sie hatte vor alten und neuen Faschisten auch im heutigen Deutschland gewarnt. Durch ihr unermüdliches Bemühen hat sie eine Vorbildfunktion. Ihr ganzes Leben lang hat sie sich gegen das Vergessen der faschistischen deutschen Geschichte ausgesprochen.

Wie realistisch ist es, dass Sie mit Ihrer Initiative Erfolg haben?

Unser Vorschlag wird realistisch, sobald er aufgegriffen wird. Das Ziel ist, eine Schule nach einer weiblichen Person zu benennen, die für eine kommunistische Perspektive steht sowie auch dafür, dass Widerstand möglich und notwendig ist. Bekanntermaßen wird der kommunistische Widerstand, der Teil unserer Geschichte ist, nahezu systematisch verdrängt. Kommunisten, Pazifisten, Deserteure sind selten bei Namensnennungen im öffentlichen Raum zu finden. Nicht nur in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, sondern in der BRD insgesamt werden oft Militärs oder andere, die als vermeintliche Sieger aus der Geschichte hervorgegangen sind, gewürdigt.

Gibt es Beispiele dafür, dass Schulgemeinschaften vor Ort sich nicht mehr damit identifiziert sehen wollen?

Ja, immer wieder. 1987 wurde das Wiesbadener »Oberstufengymnasium am Moltkering« in Martin-Niemöller-Schule umbenannt. Seit 1989 gibt es hier die Carl-von-Ossietzky-Schule, die zuvor OG West hieß. Damals hatten viele Lehrerkollegien an solchen Umbenennungen reges Interesse. Und im Fall der Elisabeth-Selbert-Schule war kürzlich zu sehen, wie lebendig es zugehen kann, wenn eine Schulgemeinde für einen neuen Namen einsteht. Diesen Weg wollen wir gehen. Anders als zuvor gibt es bei der Stadt Ansprechpartner, die dafür offen sind. Bei der Kommunalwahl im März dieses Jahres wurde die große Koalition als Wiesbadener Stadtregierung abgewählt, seither gibt es eine Kooperation von Grünen, SPD, Linken und Volt. Und Die Linke will die Blücherschule umbenennen.

Wir suchen noch mehr Menschen, die sich mit solchen Namensgebungen befassen wollen. Welche Schule sich auch immer nach Esther Bejarano benennt: Uns geht es um den Diskussionsprozess, sich das herrschende Geschichtsverständnis bewusst zu machen und es neu mitzuprägen.