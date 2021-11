Martin Remmers/dpa Neben den Kontakten an den Arbeitsplätzen steigert auch die Pflege von Betroffenen die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken (Altenoythe, 5.3.2020)

Etwa 320.000 Menschen mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen schuften hierzulande für durchschnittlich etwa einen Euro pro Arbeitsstunde in »Behindertenwerkstätten«. Während der Pandemie kam es zu Coronaausbrüchen. Welche Probleme gibt es für die Menschen in den Einrichtungen der Lebenshilfen vor Ort?

Das Wort »schuften« ist in dem Zusammenhang unangebracht. Menschen mit Beeinträchtigung haben so Teilhabe am Arbeitsleben. Sie arbeiten zwar häufig in Werkstätten, sind aber nicht verpflichtet, Arbeitsleistung zu erbringen. Die Werkstätten sind zusätzlich rehabilitative Einrichtungen, mit dem Auftrag von Persönlichkeitsstärkung und Gesundheitsprävention. Dennoch setzen wir uns für eine Erhöhung des Entgeltes ein, da es nicht dem Maß entspricht, wie sich Menschen mit Behinderung dort vielfach in den Arbeitsprozess einbringen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, die die Menschen dort vergleichbar zu einem Betriebsrat vertreten, fordert ein Basisgeld von monatlich 1.450 Euro.

In der Pandemie gab es in den Werkstätten sehr unterschiedliche Bedingungen. Wo etwa viele Menschen in einem Raum körperlich schwer arbeiteten, infizierte sich diese vulnerable Gruppe vermehrt – auch mit schwerem Verlauf und Todesfällen, da ihre Widerstandskräfte oft weniger ausgeprägt sind. Die meisten Ausbrüche gab es allerdings in Wohneinrichtungen, in denen es durch Pflege und das Zusammenleben zu mehr Körperkontakt kommt. Wir müssen diese Menschen stärker schützen.

Wie lief es bislang mit Blick auf die Coronaschutzimpfungen?

Bei den Erstimpfungen sollten Menschen mit Behinderungen in der ersten Priorisierungsgruppe sein, was sich aber in der entsprechenden Verordnung des von Jens Spahn, CDU, geführten Bundesgesundheitsministeriums nicht wiederfand. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts hat aktuell zwar empfohlen, Menschen in Pflegeeinrichtungen auch unter 70 Jahren prioritär zu boostern. Weil Menschen mit Behinderung aber nicht in Pflege-, sondern in Wohneinrichtungen leben, kam es häufig nicht dazu. Daher müssen sie sich erneut bei großem Andrang in Hausarztpraxen durchsetzen. Das kritisieren wir.

Fordern Sie angesichts hoher Inzidenzzahlen eine allgemeine Impfplicht oder eine für Berufsgruppen, die mit vulnerablen Menschen zu tun haben?

Wir sind gerade in der verbandlichen Abstimmung darüber. Verfassungsrechtlich ist abzuwägen: Impfen ist generell ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, worüber sich eine Impfpflicht hinwegsetzt. Dafür, spezielle Berufsgruppen dazu zu verpflichten, spricht, dass die von ihnen betreuten Menschen ein erhöhtes Risiko haben, an Corona zu erkranken und daran zu sterben. Sie können sich häufig weniger an die Maskenpflicht halten. Durch die Pflege entsteht körperliche Nähe, der Abstand von 1,5 Metern ist kaum einzuhalten. Die allgemeine Impfpflicht ist notwendig, wenn das Krankheitsgeschehen derart grassiert, dass diese umgesetzt werden muss, um Todesfälle zu vermeiden. Aufgrund überlasteter Intensivstationen wurden kürzlich erste Erkrankte aus Bayern nach Bergamo geflogen. Gesellschaftlich ist es geboten, besonders verletzliche Menschen zu schützen, damit eine Überforderung des Gesundheitssystems nicht dazu führt, dass sie nicht behandelt werden können.

Was halten Sie vom Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, was die Bedarfe von Behinderten anbelangt?

Wir befürworten die angekündigten Verbesserungen beim Behindertengleichstellungs-, beim Barrierefreiheitsstärkungs- und beim Allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Dabei geht es um umfassende Barrierefreiheit und die Bereitschaft, Menschen in Werkstätten und im Arbeitsmarkt mit mehr finanziellen Mitteln zu fördern. Unser Kritikpunkt: In gemeinschaftlichen Wohnformen lebenden Menschen mit Behinderungen stehen unabhängig von ihrem Pflegegrad nur Leistungen in Höhe von maximal 266 Euro monatlich zu, obgleich sie wie andere in die Pflegeversicherung einzahlen und deutlich höheren Pflegeaufwand haben. Das muss sich ändern. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dass sie alle Regelungen, Gesetze und Verordnungen vor ihrer Verabschiedung prüft, damit sie auch zum Bedarf von Menschen mit Behinderung passen.