Lenin und Mütterchen Russland

Maxim Zmeyev/REUTERS »Gewaltige leuchtende Deckenmosaike«: Die Metro-Station Komsomolskaja

Dichter Verkehr herrscht auf dem in beide Richtungen jeweils fünfspurigen Moskauer Autobahnring, dem MKAD. Die Scheiben des Taxis sind beschlagen. Der November stellt sich ein mit Temperaturen um die null Grad Celsius und ersten Schneeflocken. Wie schon beim Einstieg ins Taxi am Flughafen Moskau-Scheremetjewo weht beim Aussteigen aus dem Gefährt in der Moskauer Innenstadt ein eisiger Wind. Das Gesicht und die Hände erkalten.

Moskau ist die größte Stadt auf dem europäischen Kontinent. In der russischen Hauptstadt leben nach offiziellen Angaben 12,7 Millionen Menschen, doch diese Zahl ignoriert eine große Vielzahl nicht registrierter Bürgerinnen und Bürger. Die inoffizielle Einwohnerzahl liegt Schätzungen, die sich insbesondere auf den Lebensmittelkonsum stützen, zufolge bei 18 bis 20 Millionen Menschen. Moskau ist eine Megastadt und bildet zusammen mit zahlreichen umliegenden Satellitenstädten wie Chimki, Mytischtschi oder Odinzowo einen megaurbanen Raum. Der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, schätzt die Gesamtbevölkerung hier auf 40 Millionen Menschen.

Megaurbaner Raum

Seit den 1990er Jahren erlebt Moskau einen rasanten Bevölkerungszuwachs, ausgelöst durch den Zerfall der Sowjetunion und die privatkapitalistische Transformation der Wirtschaft, die sogenannte Schocktherapie. Die von Boris Jelzin eingeleiteten neoliberalen »Reformen« führten zu einer enormen Deindustrialisierung. Diese zerstörte die gewohnte Lebensweise in zahlreichen Kleinstädten und Dörfern, in denen die Bevölkerung von einer lokalen Fabrik oder einem regionalen Industriezweig abhängig war und wo es nun weder Arbeitsplätze noch Perspektiven gab. Hunderttausende zogen in die großen Städte, unter denen die wichtigste Moskau war und bleibt.

Jährlich zieht die Stadt viele Studentinnen und Studenten an, die es geschafft haben, an einer der Moskauer Universitäten aufgenommen zu werden. Häufig kehren sie nicht wieder in ihre Heimatstädte wie Wladimir, Pensa oder Rjasan zurück. Unzählige Baustellen, Supermärkte, Einkaufscenter, Speditions- und Lieferdienste verlangen nach Arbeitskräften, die insbesondere auch aus den ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens, aus dem Kaukasus, der Ukraine und Moldau kommen. So gesehen ist Moskau noch immer die Hauptstadt der früheren Sowjetunion. Die Straßen sind voller Menschen vieler verschiedener Nationalitäten, nicht ­weniger als in London, Paris oder Berlin.

Wer zum Studieren oder Arbeiten nach Moskau kommt, benötigt Wohnraum. Der Wohnungsmarkt der Stadt unterscheidet sich stark von dem kapitalistischen Wohnungsmarkt, der in vielen westeuropäischen Städten die Mietpreise und Verfügbarkeit an Wohnraum bestimmt. In Moskau bilden Eigentümer einzelner Wohnungen die wichtigsten Vermieter. Viele von ihnen haben vom sowjetischen Staat unentgeltlich Wohnraum erhalten. Die Vermietung von Wohnungen oder Zimmern stellt insbesondere für ältere Menschen eine wichtige Einkommensquelle dar. Dieses System erschwert die Berechnung der offiziellen Bevölkerungszahl Moskaus. Um die Vermietungssteuer in Höhe von 13 Prozent zu umgehen, die wiederum auf die Miete aufgeschlagen würde, sind viele Mieterinnen und Mieter nicht offiziell registriert.

Die Wachstumsrate des Moskauer Wohnungsbaus ist hoch. Laut dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt, Andrej Botschkarjow, sollen im laufenden Jahr 2021 vier Millionen Quadratmeter Wohnraum entstehen. Der Bau wird von großen Baufirmen wie Donstroi oder PIK durchgeführt, die die Wohnungen mit großem Gewinn auf dem freien Markt verkaufen. Nur ein kleiner Teil wird an bedürftige Moskauer wie Waisenkinder verteilt. Bei den Käufern handelt es sich meist um Einzelpersonen und Familien, die Hypotheken aufnehmen müssen. Eine eigene Wohnung zu besitzen statt zu mieten gilt noch immer als normal, auch wenn sich das viele Familien nicht leisten können. Das Sparen für den Kauf einer Wohnung oder die Abzahlung einer Hypothek sind zu einem der wichtigsten Ausgabenposten für junge Familien geworden.

Unterirdische Paläste

Jeden Werktag pendeln Millionen Menschen mit Regionalzügen nach Moskau. In der Stadt angekommen, steigen sie in die Metro, in Busse oder Straßenbahnen um, die sie zu ihrem Arbeits- oder Studienort bringen. Die Metro ist das Hauptverkehrsmittel der russischen Hauptstadt und funktioniert sehr zuverlässig. Laut dem Moskauer U-Bahn-Museum weist sie ein tägliches Passieraufkommen von mehr als 8,5 Millionen Fahrgästen auf. Sie zählt 241 Stationen, die allesamt sehr großzügig gebaut sind, doch einige beeindrucken durch ihre Kolossalität besonders – Bahnhöfe aus den früheren Bauphasen bis 1955, die Museen gleichen. Ihre architektonische Gestaltung ist modern, die Konzeption verdeutlicht die sowjetische Einstellung gegenüber dem Raum, der den Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern gehören und dienen soll. Die besondere, in jeder der Stationen unterschiedliche, künstlerische Ausgestaltung verwandelt einige dieser Bahnhöfe in unterirdische Paläste, die das Vertrauen in eine blühende Zukunft zum Ausdruck brachten. Heute erscheinen sie als Zeugnisse aus längst vergangenen Zeiten, übriggebliebener Sowjetcharme.

Die Station »Komsomolskaja«, eröffnet im Januar 1952, sticht durch ihre gewaltigen leuchtenden Deckenmosaike hervor. In glanzvollen Darstellungen sind Helden der Verteidigung des Landes wie der reitende Alexander Newski dargestellt, der Fürst von Nowgorod, der im 13. Jahrhundert sein Territorium erfolgreich gegen die Expansionsversuche des Deutschen Ordens und Schwedens verteidigte. Ein weiteres Mosaik zeigt den zu den Massen sprechenden Lenin und wieder ein anderes eine Frau, wahrscheinlich Mütterchen Russland, die auf dem Roten Platz in Moskau Hammer und Sichel in die Höhe hält und mit dem Fuß ein Hakenkreuz zertritt. Am Ende des Bahnsteigs steht auf einem Sockel eine Lenin-Büste vor einer marmornen Wand, über die sich ein mit Hammer, Sichel und Ährenkranz aus goldbemalten Mosaiken verzierter Bogen spannt. Zwischen Büste und Wand lugt ein Teppich hervor, auf dem ein Mann einige Minuten lang nach Osten gerichtet betet.

Die im März 1938 eröffnete Station »Ploschtschad Rewoljuzii« (Platz der Revolution) beeindruckt durch ihre Fülle an bronzenen Statuen, die jeweils zu viert nebeneinander und sich gegenüber in mehreren Reihen an den Gleiszugängen aufgestellt sind. Abgebildet sind verschiedene Menschen der sowjetischen Gesellschaft der 30er Jahre: ein Grenzsoldat mit einem Hund, eine Studentin, die ein Buch liest, ein Fußballspieler, ein Minenarbeiter, zwei Kinder, die einen Globus studieren, eine Bäuerin mit einem Hahn oder eine junge Zivilistin, die an einem Militärtrainingsprogramm teilnimmt. An den die Figuren umgebenden Wänden wurde mit rötlichem Marmor gearbeitet, die Decke bildet ein hohes Gewölbe, von dem zahlreiche schalenförmige Lampen herabhängen.

imago/ITAR-TASS Testfahrt der Moskauer Metro am 15. Oktober 1934

Palastartig erscheint ebenfalls die Station »Kiewskaja«, eröffnet im März 1954. Marmorverzierte Arkaden trennen den Mittelgang von den Gleisen und den Übergängen zu anderen Metro-Linien. Große Bilder prangen an den Wänden, auf denen unterschiedliche Szenen aus dem Alltagsleben in der Ukraine abgebildet sind. Sie zeigen das bäuerliche Leben, einen Arztbesuch oder einen Militär mit seinen zwei Söhnen. Von der Decke hängen schwere Lüster, die ein gemütliches Licht erzeugen, welches mit einem großen Wandgemälde am Ende des Ganges harmoniert, auf dem feiernde Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew zu sehen sind.

Einige Stationen der Moskauer Metro liegen sehr tief. Lange Rolltreppen transportieren die Passagiere in zügigem Tempo zu den Bahnsteigen. Vor dem Hintergrund des beginnenden Kalten Krieges sind viele Bahnhöfe seit den 50er Jahren so konstruiert worden, dass sie im Falle einer nuklearen Bedrohung als Bombenschutzräume genutzt werden können. Am Ende jeder Rolltreppe steht eine Kontrollkabine, in der Metro-Beschäftigte den Personenfluss und die Sicherheit der Passagiere beobachten. Die Stationen sind trotz der vielen Millionen Fahrgäste sehr sauber. Angesichts der Coronasituation sind unzählige Boxen zur kostenfreien Händedesinfektion installiert worden.

Im öffentlichen und kostenlosen Metro-Museum klärt eine Mitarbeiterin stolz über weitere Fakten der Moskauer U-Bahn auf: Die Streckenlänge betrage über 470 Kilometer (gemessen auf zweigleisiger Basis), der Flottenumfang mehr als 5.500 Wagons, die durchschnittliche Geschwindigkeit etwa 40 Kilometer pro Stunde, der Mindestfahrabstand zwischen den Zügen 90 Sekunden und die Genauigkeit des Zugfahrplanes 99,993 Prozent. Mehr als 70.000 Personen seien bei der Moskauer Metro beschäftigt.

Nie still

Im weiteren ist das Museum eher enttäuschend. Es enthält kaum Informationen über die lange Geschichte der Moskauer Metro. Pläne für ihren Bau wurden verstärkt ab den späten 1920er und in den 30er Jahren vorangetrieben, als sich die Verkehrssituation in der Hauptstadt durch einen rasanten Bevölkerungszuwachs – bedingt durch die steigende Industrialisierung – enorm zuspitzte. Anfang des Jahres 1931 kam es in Moskau zu einem Verkehrskollaps, der als katastrophaler Stau in die Geschichte einging: Weder Straßenbahnen noch Busse, weder Taxis noch Stellwagen fuhren. Die Straßenbahn, damals das Hauptverkehrsmittel, war nicht in der Lage, die schnell angewachsene Bevölkerung der Hauptstadt zu befördern.

Nach intensiven Anstrengungen wurde die Moskauer Metro am frühen Morgen des 15. Mai 1935 eröffnet. Das Netz umfasste Gleise mit einer Länge von 11,6 Kilometern, 13 Bahnhöfe und 14 Züge. Dieser Schritt stellte einen Erfolg für die gesamte sowjetische Industrie dar. Es entstanden mehrere hundert Fabriken, die die Aufträge für den Bau der ersten Etappe der U-Bahn erledigten.

Seitdem stand der Ausbau der Moskauer Metro nie still. Angesichts des Angriffs der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion wurden ab 1941 in einigen Stationen Armee- und Regierungsstellen eingerichtet, die dann nicht mehr angefahren wurden. Während der Bombardierungen wurden die Bahnhöfe zu Luftschutzbunkern umfunktioniert, in denen eine halbe Million Menschen, vor allem Ältere, Frauen und Kinder, Zuflucht fanden. Eine unterirdische Infrastruktur zur Versorgung der Menschen mit Trinkwasser und Grundnahrungsmitteln wurde eingerichtet. Bibliotheken wurden aufgebaut und Waggons in medizinische Versorgungsstationen umgestaltet. Hunderte Kinder kamen in den Bahnhöfen zu Welt. Sieben während des Krieges eröffnete Stationen tragen Gedenktafeln mit der Aufschrift »Errichtet in den Tagen des Vaterländischen Krieges«, wie der Kampf der Sowjetunion gegen Nazideutschland in Russland genannt wird.

Die Moskauer Metro nahm über die Jahrzehnte eine immer wichtigere Rolle im lokalen Nahverkehr ein. Sie wird bis heute unaufhörlich weiter- und ausgebaut, modernisiert und technologisch erneuert. Die Züge sind mit kostenfreiem WLAN sowie USB-Steckern zum Laden von Mobiltelefonen ausgestattet. Heute entfallen auf die Metro 60 Prozent der beförderten Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Moskau.

Eine Alternative zur U-Bahn, zu Omni- und Oberleitungsbus oder zur Straßenbahn bildet heute auch das Taxi. In den vergangenen zehn Jahren haben sich Taxis von einem Luxus zu einem für einen großen Teil der Bevölkerung zugänglichen Verkehrsmittel entwickelt – eine Folge der Entwicklung von Plattformdiensten, von denen Yandex-Taxi der größte ist. Eine Fahrt durch die Stadt kostet je nach Entfernung zwischen drei und acht Euro. Während wir zur Hauptverkehrszeit lange im Stau stehen, erzählt der junge Taxifahrer, dass er aus Turkmenistan kommt und dort eine Frau und zwei Kinder hat.