Laut für mehr Lohn

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 400 Menschen, darunter etwa 300 Lehrerinnen, Lehrer und Hochschulangestellte, sind am Dienstag einem Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zum zentralen Protestzug nach Schwerin gefolgt, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Die GEW hatte wegen der laufenden Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes landesweit zu einem ganztägigen Warnstreik in Mecklenburg-Vorpommerns Schulen und Hochschulen aufgerufen. Auch in Jürgensdorf, Möllenhagen, Neunkirchen und Rostock beteiligten sich Lehrkräfte am Streiktag der Gewerkschaft. (dpa/jW)