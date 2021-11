Was heißt Lulu?

imago images/YAY Micro Das könnte ein guter Name sein: Rorschachtest für Radiomacher

Ein neues Programm wird ab Neujahr auf der Berliner UKW-Skala zu finden sein. Es heißt lulu.fm und kann auf DAB+ schon länger in der Hauptstadt empfangen werden. Der Anspruch des bundesweiten Kommerzsenders ist es, »vor allem die LGBTQI-Community zu verbinden, sie außerhalb dieser Kernzielgruppe zu vernetzen und mehr Akzeptanz in der Gesellschaft zu schaffen«. Lobenswerte Ziele, die lulu.fm mit Disco-Bumbum, Werbung und dazwischengestreuten Szeneinfos zu erreichen versucht. Hat ein schmerzhafter mehrstündiger Aircheck ergeben. Die von mir abgehörten DJs klangen lahm und glatt und konnten sich nicht darauf einigen, ob man den schicken Sendernamen vorne, hinten oder gar nicht betont. Vielleicht finden sie es besser, im Studio Ansagen zu verhunzen, als an einer Supermarktkasse zu sitzen, könnte man joopen.

Bei der Benennung des Senders haben es die Entscheider offenbar unterlassen, die Bedeutung des Namens »Lulu« zu googeln. Oder? So jedenfalls nennt der bayerische und österreichische Volksmund das, wozu man in Berlin »Pisse«, »Schwanz« und »Blödmann« sagt. Wusste der Wedekind vermutlich auch nicht. So wie die Chefs vom MDR nicht wussten, wie Livemusik geschrieben wird, als sie ihre Servicedudelwelle vor dreißig Jahren MDR Life nannten. Reden wir nicht über die bayerischen Privatradiokettengründer, die ein halbes Dutzend ihrer Stationen Charivari tauften, obwohl das auf Deutsch »Katzenjammer« … Wir schalten zurück zu den Programmen der Dampfradios.

Ein junger Autor sucht im »Feature« »Nazis, die Kunst und ich – Auf den Spuren der Gottbegnadeten« auf RBB Kultur Naziauftragskunst im Berlin von heute. Und findet (Ursendung, Mi., 19 Uhr). Der eine beklagt den Antikommunismus in Österreich, der andere begründet ihn: »Kalter Krieg reloaded? Abschied vom Antikommunismus?« – eine Historikerdebatte zwischen Georg Friesenbichler und Peter Ruggenthaler in der »Ö 1 Science Arena« (Mi., 21 Uhr). Zum zehnten Todestag von Ludwig Hirsch holt dieser Sender übrigens ein legendäres Konzert des morbiden Barden mit der ebenfalls schon seligen ORF-Bigband aus dem Archiv: »In Concert« mit »Dunkelgraue Lieder orchestral: in memoriam Ludwig Hirsch« (ORF 1978, Fr., 14.05 Uhr, Ö 1). Apropos a scheene Leich. Das »WDR 3-Hörspiel« verspricht mit »Solo für Kruske« von Thomas Anzenhofer einen düsteren Krimi aus dem Ruhrgebiet (WDR 2020, Fr., 19.04 Uhr). »Ö 1-Hörspiel« bringt einen namhaft besetzten Klassiker von Max Ophüls: »Eine unerhörte Begebenheit« nach Goethes »Novelle« (SWF/BR/RB 1953, Sa., 14 Uhr). Deutsche Dichterinnen und Dichter mit undeutschen Namen diskutieren in der »Langen Nacht« über »Diversity in der deutschsprachigen Literatur«. Eine der Fragen: Wer darf eigentlich noch worüber schreiben? (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF.) Eine 25teilige Lesung startet in »SWR 2 – Fortsetzung folgt« mit »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz, gelesen von Felix von Manteuffel. Schauplatz ist Prag im 16. Jahrhundert, Mitwirkende sind Narren, Bettler, Rabbi Loew und Kaiser Rudolf (Mo., 15.30 Uhr). Montag abend sendet HR 2 Kultur »Aus Wien: Alain Altinoglu und die Wiener Philharmoniker im Wiener Musikverein«, mit Antonin Dvoraks Cellokonzert h-Moll op. 104 und der Sinfonie d-Moll von César Franck (Mo., 20 Uhr, HR 2 Kultur und 20.04 Uhr, SR 2), und danach geht einer her und verkauft seinen Schatten! Es gibt in »Am Abend vorgelesen« mit Klaus Nägelen die erste von fünf Folgen von »Peter Schlemihls wundersamer Geschichte« von Adelbert von Chamisso. (Mo., 22 Uhr, NDR Kultur).