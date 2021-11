Höherer Druck auf Ungeimpfte

Annegret Hilse/Reuters In einigen Bundesländern müssen Impfzentren erst wieder in Betrieb genommen werden (Symbolbild, Berlin, 17.11.2021)

Die amtlich verzeichnete Coronainzidenz erreicht in der Bundesrepublik immer neue Rekordwerte. Doch erst an diesem Donnerstag wollen die Regierungen von Bund und Ländern ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Mehrere Landesregierungen haben bereits verschärfte Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie beschlossen. Derweil wollen die Ampelparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ebenfalls an diesem Tag ihre Änderungen am Coronaregelungswerk durch den Bundestag bringen.

Nach dem bevorstehenden Auslaufen der »epidemischen Lage nationaler Tragweite« als Rechtsgrundlage sollen den Ländern bestimmte Maßnahmen weiter ermöglicht werden. Ausgeschlossen sein sollen aber künftig Versammlungsverbote oder Verbote religiöser Zusammenkünfte, wie dpa am Mittwoch aus den bereits am Dienstag abend vom Bundestagshauptausschuss beschlossenen Änderungsanträgen zitierte. Auch umfassende Geschäfts- und Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch morgen 52.826 neue Coronafälle innerhalb eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug demnach bundesweit 319,5. Die höchsten Werte verzeichneten Sachsen (742), Thüringen (569) und Bayern (568). Covid-19-Erkrankte hatten dort zudem nach Angaben der Fachgesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI vom Mittwoch den größten Anteil an belegten Intensivbetten. Als vollständig gegen das Virus geimpft galten laut RKI-Angaben vom selben Tag je nach Bundesland zwischen 57,6 Prozent (Sachsen) und 79,3 Prozent (Bremen).

Auf Länderebene wurde der Druck auf ungeimpfte Erwachsene weiter erhöht. In Baden-Württemberg können diese durch das Inkrafttreten der sogenannten Coronaalarmstufe seit Mittwoch nicht mehr in Kinos, Museen, Schwimmbäder, Restaurants oder Cafés. Ähnliche Verschärfungen gelten seitdem auch in Nordrhein-Westfalen und in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sowie ab Freitag in Sachsen. In Schleswig-Holstein kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einen Wechsel zum 2G-Modell in Innenbereichen von Freizeiteinrichtungen und Gaststätten an. Dort sollen von Montag an nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten. Bei beruflichen Veranstaltungen greife dagegen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Private Zusammenkünfte innerhalb geschlossener Räume seien nur noch mit bis zu zehn ungeimpften Personen zulässig.