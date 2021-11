Verschärfte Maßnahmen gegen Corona

Fabian Strauch/dpa Viele Beschäftigte könnten bald wieder häufiger im Homeoffice arbeiten

Angesichts der verschärften Coronalage in Deutschland wird die Homeofficepflicht für Beschäftigte voraussichtlich wieder eingeführt. Das Bundesarbeitsministerium legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Politiker der angestrebten Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP berieten am Wochenende über das Vorhaben. Die Homeofficepflicht hat zum Ziel, dass möglichst viele Menschen zu Hause arbeiten und so Kontakte vermeiden. Sie soll die bereits geplante 3G-Regel am Arbeitsplatz ergänzen, nach der nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) zur Arbeit gehen dürfen.

Derweil müssen in deutschen Kliniken immer mehr Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Die Zahl stieg nach Angaben des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Sonntag auf mehr als 3.000. Innerhalb von zwei Wochen stieg die Zahl um rund 1.000. Gegenüber dem RBB sagte der Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, auf den Intensivstationen lägen zum »allergrößten Teil« Ungeimpfte. Zunehmend gebe es hier auch doppelt Geimpfte – dies seien aber vielfach ältere Menschen sowie Patienten mit Medikamenten, die das Immunsystem angriffen.

Der Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz bei den gemeldeten Coronaneuinfektionen setzt sich unterdessen fort. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag morgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 289 und erreichte damit den siebten Tag in Folge einen neuen Höchststand. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 5.021.469, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion auf 97.672. Einzelne Bundesländer weisen die Infektionszahlen getrennt nach Geimpften und Ungeimpften aus. Laut Onlinebericht des Focus vom Freitag abend liegt etwa in Sachsen die Sieben-Tage-Inzidenz von Geimpften bei 72,8, bei Ungeimpften dagegen bei 1.388,5. Der Durchschnitt lag an diesem Tag bei 569. (dpa/AFP/jW)