Wir kommen!

Annette Riedl/dpa

Die Sonne lacht, der Schritt ist kämpferisch, die Blicke gehen nach oben. Als diese Demo von Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Mittwoch in Berlin an einem landeseigenen Kindergarten vorbeiführte, winkte nicht nur Verdi-Gewerkschaftssekretär Max Bitzer (am Mikro). Die Kollegen, denen die Grüße galten, werden nach Tarifvertrag des Landes bezahlt. Bei der AWO gibt es zum Teil noch Hunderte Euro weniger im Monat für vergleichbare Tätigkeiten. Jetzt wird für eine Angleichung gekämpft. Mit einem achttägigen Warnstreik bis 19. November. (jW)