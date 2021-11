Die Einsamkeit des Künstlers

Rolf Biebl

Als ich durch die Hofeinfahrt komme, wird er gerade ins Atelier getragen. Er kommt zurück aus Pankow, von einer Ausstellung. Rolf Biebl klopft auf Holz: »Pappel!« Aufgerichtet überragt mich der »Stehende Torso« von 1997 um einiges: 2,14 m trotz Kopflosigkeit. »Der hatte mal einen Kopf«, ruft Biebl von der Kaffeemaschine her, »den hab’ ich abgesägt, passte nicht mehr, den gibt’s aber noch!« Dieser steht jetzt, auf einem eigens angefertigten Sockel, in der Wohnung einer befreundeten Malerin, wo ich ihn, in Unkenntnis der Herkunft, vor nicht allzu langer Zeit bewundert habe. Durch Teilung entstehen zwei Ganze, als Biologe ist mir das einleuchtend. Der Torso ist Endpunkt einer ganzen Serie von überlebensgroßen Holzskulpturen, die zwischen 1992 und 1997 entstanden sind: meist überlängte, gedehnte, in sich zerspannte weibliche und männliche Akte, Fragmente, Idole, ein gequälter »Denker«, der Ruf »Ecce Homo« erschallt – am Ende rollt der Kopf. Kurz danach, 1998, entsteht das »Porträt Rosa Luxemburg«, ein Solitär im Werk, doch dazu später.

Zum Anfassen

Bevor wir uns niederlassen, schlendere ich beschauend und betastend durch den Bieblschen Körperpark, besonders das Anfassen und In-die-Hand-Nehmen ist ja das große Vergnügen des Atelierbesuchs. In der Ausstellung hieße es: »Hände weg!« Dabei führt doch erst das Berühren in andere Sinneswelten. »Unbedingt, das ist wichtig. Es gab in der DDR so eine Ausstellungsserie vom Kunstdienst der Evangelischen Kirche in Brandenburg, ›Plastik zum Begreifen‹, für Blinde, da war ich öfter dran beteiligt, das war schön, da durften die Teilnehmer immer alles anfassen und ertasten, aber das ist dann mit der Wende eingegangen.«

So bleiben nun alle blind für diese Erfahrung.

Der Name Biebl verbindet sich für mich seit jeher mit der Auf- und Umbruchstimmung der späten DDR und der Wendezeit – Biebl war Synonym für frech, anders, irgendwie »voll krass«, nicht schön, nicht nett, spannend. Wer nicht total blind durch die Welt lief, kannte den »Vinetamann« auf dem U-Bahnhof Vinetastraße in Pankow, aufgestellt 1987 (»Völlig verrückte Geschichte, da gab’s Parteiverfahren für. Irgendwo, ich glaub’ im Eulenspiegel, stand dann: ›eine Mischung aus Elton John, Verbrecher und Dichter‹ – ist doch ’ne gute Mischung! Alles, was die Menschheit so hergibt, ist da drin.«) oder den »Brunnen der Generationen« auf dem Helene-Weigel-Platz in Marzahn, 1988 geschaffen, 1990 eingeweiht (»Ich wollte da was Existenzialistisches reinbringen. Der Architekt Wolf-Rüdiger Eisentraut hat mich geholt, aber auch ein bisschen domestiziert. Ich wollte z. B. so ’ne ganz dicke, fette Frau machen, die auf dem Sofa liegt und Fernsehen guckt, und aus dem Fernseher sollte Wasser rauskommen und auf die Dicke so drauf … Da hieß es dann doch: Das geht zu weit, das können wir nicht machen.«) und natürlich die strenge, bronzene »Eva« und ihr männliches Gegenstück, konzipiert für den Bahnhof in Dessau, seit 1990 beliebtes Fotomotiv in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg.

Der Weg aus dem erzgebirgischen Musikwinkel zum Berliner Skandalbildhauer war ein Langlauf, nein, pardon, er führte über den Langlauf, und zwar an der Kinder- und Jugendsportschule (KJS) Dynamo Klingenthal. »Als Kind war ich immer zur Maidemonstration, und da lief dann am Schluss der Sportclub Dynamo, mit so schönen Anzügen und Tschingderassabum, halt so eine Elitetruppe, und da wollte ich dazugehören! Skilanglauf – ich war in der Nachwuchsnationalmannschaft, deutscher Jugendmeister, also richtig volles Programm, ganz extrem. Aber nach ein paar Jahren auf der KJS habe ich gemerkt, dass das beruflich alles schwierig ist mit dem Sport. Ich habe an der Schule noch das 13. Schuljahr und das Abitur gemacht, und dann habe ich das beendet, einfach abgebrochen und konnte in Berlin beginnen als Architekturstudent. Das war schon ’ne harte Schule, der Leistungssport, aber das war auch gut für den Charakter – es ist wichtig, mal an Grenzen zu gehen.«

Dann halt Plastik!

Warum Architektur? »Ich hatte so einiges gelesen über Gestaltung, das hat mich gereizt, aber freie Kunst, da hatte ich Hemmungen, mich zu bewerben. Ich hatte da auch keine familiären Vorbilder, ein normales proletarisches Elternhaus, nicht extrem musisch. Und dann war ich in Weißensee auf der Kunsthochschule und hab’ gemerkt, Architektur in der DDR, da geht nichts, das ist alles so schwierig, alles ist so beengt, und da wollte ich irgendwie raus, und naiv wie ich war, hab’ ich erst gedacht: Machste Malerei? Ach nee, es gibt schon so viele Maler, geh’ ich in die Plastik! Eigentlich ein ganz verrückter Gedanke, da ich vorher mit Kunst nix groß am Hut hatte.« Der plötzliche Sinneswandel hätte Probleme bringen können, schließlich gab es ja an einer sozialistischen Hochschule einen Plan! »Ich bin einfach zu einem der Professoren gegangen und hab’ gesagt, ja, ich würde jetzt gerne wechseln: ›Mensch, so spät, da müssen Se doch eher kommen. Na, bereiten Se mal ganz schnell was vor.‹ Und dann musste ich das im Hof hinten alles auslegen, und es kam der Professor Karl-Heinz Schamal, hat so geguckt, sagte: ›Sooo, nun ja, jawoll, aber haben Sie überlegt, was auf Sie zukommt? Diese Einsamkeit des Künstlers im Atelier, haben Sie sich das genau überlegt?‹ Ja, alles genau überlegt. (Ich hatte keine Ahnung, wovon er redet.) ›Nun, ich nehme Sie.‹ Und dann war ich drinne.«

Und wie ist das nun mit der Einsamkeit des Künstlers im Atelier? »Das ist ja das Beste an diesem Künstlerdasein, diese Einsamkeit, dieses Für-sich-alleine-Sein im Atelier. Wenn ich Dinge durchdenke, dann schalt’ ich kein Radio und nix ein, das ist für mich die glücklichste Welt – und der hatte das als Drohkulisse aufgebaut!« Und nach dem Wechsel passte plötzlich alles. »Der Leistungssportler in mir erwachte wieder, das war körperliche Arbeit: lebensgroße Figuren modellieren, abformen, gießen, in Stein arbeiten, das waren auch körperliche Herausforderungen, das war wieder so meine Welt.«

Gegensätzliche Lehrer

Wer war wichtig? »Wichtiger als die Professoren waren für uns zwei freie Dozenten, Werner Stötzer und Wilfried Fitzenreiter. Als Student hat man bei denen den freien Künstler gespürt im Unterschied zu den anderen, festangestellten Lehrern, besonders Stötzer war so ein freier Geist. Die haben ja Türen geöffnet, diese Generation!« Und wie hat Stötzer unterrichtet? »Als der kam, war er natürlich wie so ein Gott für uns, seine Arbeiten waren publiziert in Zeitschriften, wir haben das verfolgt, er war für uns ein ganz Großer, der was öffnet. Aber er war auch völlig uneitel. Der kam immer früh in die Klasse und brachte Bananen mit und Kuchen und dies und jenes, hat uns beschenkt. Am Anfang hat er dann Aufgaben verteilt, z. B. war bei mir Gruppenplastik das Thema, und dann hat jeder was entwickelt, und er hat dann drüber geredet. Aber dann wurde es intensiv. Wir haben Akt gezeichnet, und er hat mitgezeichnet; und danach sind wir mit ihm immer in die Kneipe, und er hat alles bezahlt. (Wir hatten auch kein schlechtes Gewissen, da wir wussten, er hat drei Zeichnungen gemacht, und er kriegt pro Zeichnung 150 Mark!) Wir waren immer alle sternhagelvoll, jeden Donnerstag. Wir haben Stötzer ins Taxi geladen, und die Woche drauf kam er wieder. Das ging so zwei Jahre, und dieser Tag, wo wir gezeichnet haben und in die Kneipe gingen, der war immer vollkommen weg, dieser Tag war vollkommen exzessiv. Und das war gut, zumindest für uns, Werner musste das dann abbrechen, das war auf die Dauer für ihn zu anstrengend. Stötzer war was Besonderes. Fitzenreiter war auch gut, der hat uns ordentlich getriezt – wir mussten Plaketten machen, Medaillen, Relief. Da gab’s kuriose Sachen: Ich musste Relief machen, hatte da was modelliert, irgendein Thema, und da kam Fitzenreiter vorbei, sagte: ›Ja, warte mal, komm her, ich zeig dir mal was, mach mal Platz.‹ Und er hat dann angefangen, so zack, zack, und plötzlich sah es aus wie von Fitzenreiter! Eine Woche später kommt Stötzer vorbei: ›Moment mal, komm mal her, gib mir mal das Werkzeug‹, fing er an, zack, zack, war’s ein Stötzer! Das hätte ich eigentlich abgießen sollen, hab’ ich Idiot nicht gemacht, ich hab’s in die Tonkiste geklatscht, wollte doch was Eigenes machen!« O heilige Arroganz der Jugend.

In gewisser Weise bildeten Stötzer und Fitzenreiter glückliche Antipoden für den Formsucher Biebl. Stötzer arbeitete als Steinbildhauer von der gegebenen, naturwüchsigen Masse hin zur darin liegenden Form, die es zum Leben zu erwecken gilt. Sobald das Blut in der Figur zu kreisen anfängt, das Fleisch sich regt, ist die Arbeit des Bildners getan, sie kann im scheinbaren Non-finito als lebensvolle Metapher infinito wirken. Fitzenreiter dagegen baute die Figur aus der vollkommenen Kenntnis der menschlichen Anatomie als Exemplifikation der menschlichen Vollkommenheit. Variieren seine frühen Kleinplastiken noch das menschlich Mögliche mit Witz und Lebenszugewandtheit, verlor er sich später in eine Pseudoklassik körperlicher Perfektion, die das wahre Leben, die Lebenswirklichkeit, als zu unvollkommen von sich weisen muss. Von beiden lernt Biebl und nimmt sich als wichtigstes die unendliche Freiheit in der Gestaltung der menschlichen Figur (»Der spannendste Gegenstand, den es gibt!«). Dort, wo aber Stötzer im Ungefähren bleibt, spannt er die Haut des Körpers mit unerbittlicher Konsequenz, sucht die Klarheit und Härte der Grenzfläche. Wo Fitzenreiter in Kenntnis der anatomischen Variationsbreite des menschlichen Körpers Proportionen zur Dynamisierung unmerklich verschiebt, dehnt Biebl die Gliedmaßen bis zur Schmerzgrenze des Betrachters. Die Bieblschen Figuren sind keine Körper, die etwas vorzeigen, ihnen ist das Tun, die Handlung als Geschichte eingeschrieben. Der Körper ist kein Werkzeug unseres Handelns, sondern sein Ergebnis, sein Zeichen – Ermöglicher und Begrenzer menschlichen Seins. Körper ist Funktion und Resultante.

Andreas Wessel

Letzteren Begriff borge ich mir von Carl Einstein, der ihn 1915 in seinem legendären Essay »Negerplastik« in die Kunstbetrachtung einführte. Einstein hat mit seiner Analyse die »antike« afrikanische Kunst als Weltkunst erklärt, ja geradezu erfunden, und sie überdies zum Ausgangspunkt des Verständnisses von plastischer Kunst überhaupt erhoben. Seiner Meinung nach gab es in der europäischen Vormoderne noch gar keine echte plastische Kunst, da das Problem, welches die afrikanische Kunst schon gelöst hatte, hier noch nicht einmal erkannt war: »Dem Naiven erscheint die Bildhauerei, deren Aufgabe es ist, das Dreidimensionale zu geben, als das schlechthin Selbstverständliche, da sie mit einer Masse arbeitet, die als solche nach drei Dimensionen bestimmt ist. Diese Aufgabe stellt sich als schwierig, ja zunächst als fast unlösbar dar, wenn bedacht wird, dass nicht ein irgendwie Räumliches, vielmehr das Dreidimensionale als Form ausgeprägt werden soll. Eine fast unbeschreibliche Erregung bemächtigt sich des Überlegenden; dieses Dreidimensionale, das nicht in einem Blick gefasst wird, soll ja nicht als vage optische Suggestion, vielmehr als geschlossener, tatsächlicher Ausdruck gebildet werden.«¹ Und das Problem ist dialektisch gefasst, da hier (vielleicht zum ersten Mal in der Kunstwissenschaft) das Übergreifen des Betrachtens in das Gestalten formuliert wird: »Masse jedoch ist der Form nicht identisch; denn jene kann nicht in Einem tatsächlich wahrgenommen werden; immer sind in diese Verfahren psychologische Bewegungsakte geknüpft, welche die Form zu einem Genetischen auflösen und ganz vernichten. So beginnt das Schwierige, die dritte Dimension in einem einzigen, optischen Vorstellungsakt zu fixieren und als Totalität zu schauen; dass es in einer Integration gefasst sei. Was aber am Kubischen ist Form?«² Die Lösung, oder zumindest ihr Ausgangspunkt, ist nach Einstein das vollkommen ausgebildete »plastische Sehen«.

Bewegung, nicht Bewegtheit

Auch wenn der Künstler das vielleicht anders sieht, so ist für mich eine lebensgroße Gewandfigur – ein recht ungewöhnliches Werk im Bieblschen Œuvre – ein Höhepunkt seines »plastischen Sehens«: das »Porträt Rosa Luxemburg«. Es ist ja nicht so außerordentlich selten, dass in einem Auftragswerk, besonders dort, wo äußere Forderung und innerer Auftrag zusammenstimmen, die Mittel, die im spielerischen, freien Umgang erprobt und erworben wurden, höchsten Ausdruck finden. Manchmal sucht auch die Form ihren Inhalt, und die Pflicht verlangt höchste Konzentration der Kräfte.

Es ist auch erklärlich, dass einige Kenner des Bieblschen Schaffens skeptisch waren, ob die bis dahin demonstrierten Mittel einer solchen Aufgabe gerecht werden könnten. Biebl übernahm, überraschte und überzeugte. Seine Rosa ist kein Porträtkopf, der auf einem Körper als notwendigem Unterbau sitzt, welchen man mit erklärenden Attributen ergänzt. Hier ist der ganze Körper eine große Bewegung, ein Vorwärtsdrängen, eine geistige Macht. Die Figur ist nicht vergeistigt, keine bronzene Metapher, sondern selbst bewegter und bewegender Geist. Nicht das Gesicht, die gesamte Plastik ist »ähnlich«, und zwar ähnlich dem Gehalt eines durchkämpfen Lebens, eines Lebens, das vorwärtsweist.

Ich sprach vom Höhepunkt, dies gilt auch formal im Sinne der Forderung oder des Ideals des Einsteinschen plastischen Sehens. Die »Rosa Luxemburg« ist nicht Masse, sondern Form. Sie ist durchgeformt in dem Sinne, dass sie keine Schauseite hat, sondern vielansichtig oder besser allansichtig ist, wie man sich auf der jW-Terrasse leicht überzeugen kann. Aber wichtiger noch ist, dass sie von jedem Standpunkt aus mit einem Blick zu erfassen ist. Jede Ansicht gibt in einem die gesamte Bewegung. Die Dynamik der Figur erschließt sich nicht nach und nach, beim Herumgehen um die plastische Form, sondern sie ist sofort und ganz da. Dies ist das Höchste, was plastisches Gestalten im Formalen erreichen kann. Form, nicht Masse; Bewegung, nicht Bewegtheit.

Problem Körper

Das Problem erneuert sich ständig, ist der Motor von Biebls Arbeit an der Figur; um so unfassbarer für ihn, dass der menschliche Körper, die bislang einzige Konstante der Kunstgeschichte in der aktuellen europäischen Kunst, geradezu geächtet ist. »In Weißensee haben sie einer Studentin untersagt, einen Torso auszustellen, mit dem Argument, dass das altmodisch sei. Der menschliche Körper altmodisch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! Das ist der dogmatische Zeitgeist.« Aber: »Das kriegt man nicht weg, wir haben diesen Körper, und es gibt immer eine Kommunikation damit! Im Körper steckt das Leid drin, das Mitgefühl. Dieses Negieren des Körpers in der bildenden Kunst ist mir ein vollkommenes Rätsel, aber das wird sich wieder ändern.«

Zur Zeit wird das Bildhaueratelier von der Staffelei beherrscht, ein spezielles Problem muss jetzt erst einmal zweidimensional bearbeitet werden. »Abstraktion und Körper, das ist im Moment mein Thema, das werde ich jetzt durchexerzieren, da werde ich eine ganze Strecke von machen, richtig extrem gegeneinanderstellen!« Mit meiner Bitte um eine farbige Grafik für die jW-Kunstedition kam ich da gerade recht, und wenn alles klappt, können die Ergebnisse der Körperabstraktionen in einem Jahr in den Galerieräumen des Verlags 8. Mai begutachtet werden.

