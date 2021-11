Schöne schlechte Welt

DOK Leipzig 2021/ Father, Wei Deng Bilder und Flüche über das vergangene und das moderne China: Wei Dengs Film »Father«

Den Hauptpreis der Jury, die Goldene Taube für einen langen Dokumentar- oder Animationsfilm im internationalen Wettbewerb, bekam beim diesjährigen Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm das chinesische Generationenporträt »Father« überreicht. Regisseur Wei Deng filmt Vater und Großvater beim täglichen Miteinander in einer Provinzmetropole. Der Greis ist 87 Jahre alt und seit seinem dritten Lebensjahr aufgrund von Mangelernährung und fehlender medizinischer Behandlung erblindet. Einst blieb ihm nichts anderes übrig, als die Kunst des Wahrsagens zu erlernen, um ein halbwegs selbstbestimmtes Leben führen zu können. Mit diesem Einkommen heiratete er, baute ein Haus und setzte Kinder in die Welt. Armut und Ein-Kind-Politik ließen ihm einen Sohn übrig.

Dieser Sprössling, nunmehr in seinen späten Fünfzigern, sieht zwar noch ganz gut, jedoch nicht das Unheil, das er anrichtet. Aufgrund dubioser Geschäftspraktiken im Baugewerbe lebt er ständig mit einem Bein im Knast. Ab und zu fragt er seinen sterbenden Erzeuger, dem er bereits das einst mühselig errichtete Eigenheim abgerissen hat, nach der Zukunft und bekommt nur Düsteres prophezeit. Diese Lebensmisere vermischt Wei Deng mit Bildern und Flüchen über das vergangene und das moderne China. Zwischen den unermüdlich wachsenden Wolkenkratzern darbt der Großvater dahin, stößt mit dem Kopf gegen Türen, beweint seine bitterliche Erdenzeit. Ein wahrlich beeindruckender Film entfaltet sich über 97 Minuten hinweg. Er endet mit viel Moral, aber ohne Predigt.

Den Preis der internationalen Filmkritik (Fipresci-Preis) gewann »Words of Negroes« der französischen Regisseurin Sylvaine Dampierre. Der Film porträtiert eine selbstverwaltete Zuckerfabrik und deren Betreiber auf der Insel Marie-Galante im Überseedepartement Guadeloupe. Die Arbeiter, selbst Nachfahren von Sklaven, teilweise zugleich noch selbständige Kleinbauern, sind stolz auf ihr hartes körperliches Tagwerk. Sie allein wissen, wie die alte Produktionsstätte noch in Gang zu halten ist, schaufeln stundenlang Asche, befeuern die Öfen der Raffinerie und klopfen sich auf die Schultern. Danach gehen sie wieder auf die Felder, um Zuckerrohr zu schneiden. Ein Arbeitspensum, von dem sich wohl niemand vorstellen kann, es aus freien Stücken zu wählen. Dampierre schlägt den Arbeitern vor, im Rahmen eines Laientheaters Texte eines historischen Sklavenprozesses vorzutragen, der auf ihrer Insel stattfand.

Dieser auf den ersten Blick nicht sonderlich originelle Ansatz entwickelt eine zunehmend faszinierende Eigendynamik. Bald beginnen die Arbeiter, sich mit ihren Rollen zu identifizieren, und übersetzen ihre Passagen von sich aus ins Créole (in die »words of negroes«, wenn man so will). Im Hintergrund ächzt derweil ohne Unterlass die Fabrik, ihre Lebensgrundlage, die jeden Tag ein Stück mehr auseinanderfällt. Es sind Bilder wie aus dem postsowjetischen Russland, die Produzierenden in der Genossenschaft kämpfen gegen die Windmühle Weltmarkt. In Würde und Freiheit schuften sie fleißig für Miete und Zigaretten. Dass sie heutzutage keine Sklaven mehr sind, das wissen sie. Zwischen Frustration und Hoffnung gehen sie zur nächsten Schicht. Der Film endet eindrücklich mit einem Gottesdienst für Maschinen. Manchmal hilft nur noch Beten, wenn der Zuckerpreis höchstens synchron mit den Lebenshaltungskosten steigt. Dampierres Film ist aber nur aus dieser Perspektive bedrückend. Die aufrechte Haltung der Zuckerrohrkumpel, ihr gegenseitiger Respekt ohne Schikane geben Mut in einer Zeit, in der unsichtbar gewordene Sklavenhalter allgegenwärtig sind. Wer wissen will, wie schlecht und schön die Welt sein kann, der kann diesen und andere Filme noch bis zum 14. November online auf der Seite des Dok Leipzig streamen. Auch in der Mediathek des MDR finden sich ausgewählte Titel des Festivals.