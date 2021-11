xcitepress/imago images Schon vor einem Jahr verschlechterte sich die Situation gerade in Alten- und Pflegeheimen dramatisch (Lohsa, 22.11.2020)

Angesichts des Anstiegs von Coronaneuinfektionen fordert der Sozialverband VdK eine Testpflicht für alle Besucher und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern unabhängig vom Impfstatus. Es stünden Menschenleben auf dem Spiel; auch Geimpfte und Genesene könnten das Virus übertragen, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Dienstag. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hält sogar eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegepersonal für nötig. Zumindest sollte ungeimpftes Personal keinen Kontakt mehr zu Patienten haben. Nach einem Coronaausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg hatte sich die Zahl der toten ­Heimbewohner auf 14 erhöht. Die Hälfte der dort Beschäftigten war nicht geimpft.

Der Freistaat Sachsen will landesweit eine 2G-Regel einführen. Das sehen die Eckpunkte für die neue Coronaschutzverordnung vor, die am Freitag von der Landesregierung abschließend beraten werden und am Montag in Kraft treten soll. Nur noch Geimpfte und Genesene sollen dann Zugang zur Innengastronomie sowie Veranstaltungen und Festen in Innenräumen, aber auch zu Großveranstaltungen wie Konzerten und Fußballspielen erhalten. Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sollen davon ausgenommen sein. Sachsen ist bei der Coronaimpfquote bundesweites Schlusslicht. Laut Robert-Koch-Institut sind aktuell 59 Prozent der Menschen im Freistaat einmal und 66 Prozent zweimal geimpft.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Kassenärzte sind unterdessen weiter uneins in der Frage der Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus. Der Minister will laut einer am Dienstag veröffentlichten Vorlage für die Gesundheitsministerkonferenz allen, die dies sechs Monate nach Ablauf der ersten Impfserie wünschten, eine Auffrischungsimpfung anbieten. Dafür schlägt Spahn die Wiedereröffnung der Impfzentren vor. Dagegen möchte die KBV entsprechend einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission den Schwerpunkt beim »Boostern« zunächst nur auf Menschen ab 70 und Heimbewohner legen und plädiert für dezentrale Impfungen. (dpa/AFP/jW)