Nur Prävention hilft

Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa Das »Frauen*streik«-Bündnis in der Schweiz mobilisiert auch zu Großdemonstrationen wie hier in Basel am 14.6.2021

Im statistischen Durchschnitt wird in der Schweiz derzeit alle zwei Wochen eine Frau ermordet, jede Woche gibt es ein versuchten Mord. In den vergangenen zwölf Tagen wurden erneut vier Frauen ermordet, zuletzt am 21. Oktober. An jenem Donnerstag morgen wurde im Kanton Genf eine 58jährige von ihrem Ehemann erschossen. Das markierte nach Zählung des Bündnisses »Frauen*streik« den 25. Frauenmord dieses Jahres in der Alpenrepublik, die Dunkelziffer dürfte dabei sehr viel höher liegen. Der Begriff »Femizid« geht auf die Soziologin Diana E. H. Russell zurück, die ihn als Tötung an Frauen definiert, weil sie Frauen sind. Während der Coronapandemie stieg auch in der Schweiz die Zahl sogenannter häuslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Tötungen.

Um etwas gegen Gewalt und Femizide zu unternehmen, wurde 2011 vom Europarat die »Istanbul-Konvention« ausgearbeitet, die 2014 in Kraft trat. Die Schweiz ratifizierte sie im Dezember 2017. Dennoch hat sich seitdem wenig getan. »Wir müssen den Begriff ›Femizid‹ endlich ins Gesetz aufnehmen«, forderte die sozialdemokratische Nationalrätin Tamara Funiciello am 18. Oktober im Gespräch mit dem Nachrichtenportal 20 Minuten. In Medien wird meist von »Beziehungsdrama«, »Familiendrama« oder in migrantischen Kontexten vom »Ehrenmord« gesprochen. Der misogyne Charakter jener Tötungen wird dabei kaum bis gar nicht thematisiert. Daher fordern feministische Organisationen und Beratungsstellen schon längst eine bessere finanzielle Aufstellung, um Präventionsarbeit leisten zu können. Besonders mit Hinblick auf die »Istanbul-Konvention« stehe das Schweizer Parlament in der Pflicht, etwas zu unternehmen, so Anna-Béatrice Schmaltz vom feministischen Christlichen Friedensdienst gegenüber 20 Minuten.

Präventionsarbeit schließe dabei sowohl Täterarbeit und Opferschutz als auch Aufklärungen und Workshops an Schulen ein. Wenn es um den Schutz Betroffener gehe, müssten vor allem sogenannte Frauenhäuser besser ausgestattet werden. Für die ganze Schweiz gibt es derzeit nur 23 solcher Schutzorte, die teils mehrere Kantone abdecken. So existiert beispielsweise nur ein Frauenhaus für Zürich und die Innerschweiz, die zusammen sieben Kantone umfasst. Das führt seit Jahrzehnten zu Platz- und Geldmangel. Bereits in den 1980er Jahren wurde um eine bessere Ausstattung gekämpft. So bemängelte das Frauenhaus in Bern damals eine Be- bis Überlastung der Mitarbeiterinnen und Platz- sowie Versorgungsmangel, wie es das Nachrichtenportal nau.ch am 9. September beschrieb. Frauen würden seit 40 Jahren »systematisch vergessen«, so das Resümee. Um dem endlich Einhalt zu gebieten, fordern feministische und linke Gruppierungen schon seit Jahren einen strukturellen Wandel.

Daher mobilisiert das »Ni Una Menos«-Bündnis des feministischen »Frauen* Streik«-Kollektivs zum 11. Dezember zu landesweiten Demonstrationen. »Ni Una Menos«, das für »Nicht eine weniger« steht, bezieht sich auf eine 2020 in Argentinien beginnende, nun weltweit agierende Graswurzelbewegung, die gegen Frauenfeindlichkeit in Staat und Gesellschaft vorgeht. In seiner Stellungnahme betont das Schweizer Bündnis, dass die »patriarchale Gewalt seit der Pandemie und Krise in der Schweiz massiv zugenommen« habe. Bereits seit August seien mehr Femizide als im gesamten vergangenen Jahr begangen worden. Kritisiert wird dabei deutlich, dass es keine offiziellen Statistiken zu Femiziden gibt und der Staat keine Unterscheidung von Geschlechtsidentitäten macht. So sei die Dunkelziffer, wie häufig »trans, inter und nichtbinäre Personen« Opfer von Gewalttaten seien, nicht abzuschätzen.

Wie hoch die Dunkelziffer einzuschätzen ist, machte die Kampagne des Kantons Zürich »Stopp Gewalt gegen Frauen!« deutlich: In einer Medienmitteilung vom 6. Juli 2020 hieß es, dass alleine in diesem Kanton »Polizeikräfte durchschnittlich 15mal pro Tag« wegen Gewalt an Frauen ausrücken müssten.