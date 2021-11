Salonfähiger Faschismus

Milestone Media/imago stock&people 90 Jahre »Marsch auf Rom«: Faschisten salutieren ungestraft mit Nazigruß vor Mussolinis Geburtshaus in Predappio (28.10.2012)

Fast ein Jahrhundert nach dem »Marsch auf Rom« im Jahr 1922 ist Italien ein Land, das mit seiner eigenen belasteten Vergangenheit nicht zurechtkommt: faschistische Demonstrationen, gesellschaftliche Gruppen, die Benito Mussolini preisen, und Politiker, die das Duce-Regime verteidigen.

Im Jahr 2020 erklärten 19,8 Prozent der befragten Italiener, Mussolini sei ein großer Führer gewesen: »Der Faschismus ist nicht tot, er ist lebendig!« – »Als er hier war, waren die Züge pünktlich.« – »Er hat auch Gutes getan!« – »Sein einziger Fehler war, dass er sich mit Hitler verbündet hat.« – »Unter dem Duce waren wir besser dran.« Und so weiter und so fort. Dies sind nur einige der Aussagen, die man auf der Straße oder im Internet hören kann.

Faschistische Symbolik

Italien ist in der Tat ein Land, das sich nicht mit seiner eigenen belasteten Vergangenheit abfinden kann. Es gibt zahlreiche Demonstrationen mit faschistischen Symbolen, die Vermarktung von »schwarzem« Spielzeug ist heute ein millionenschweres Geschäft, und in den sozialen Netzwerken spielen Gruppen, die den »Duce« preisen, verrückt und verbreiten Fake News. Viele Politiker verteidigen »die Ära« mit Sätzen über diese Zeit, die einen ziemlich ratlos zurücklassen. Claudio Duringon, damals Staatssekretär für Wirtschaft und Finanzen, hatte vorgeschlagen, den Stadtpark von Latina, der Provinzhauptstadt des Latiums, der heute nach den von der Mafia ermordeten Richtern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino benannt ist, nach Arnaldo Mussolini, dem jüngeren Bruder des »Duce«, zu benennen. Daraufhin musste er im August seinen Hut nehmen.

Trotz des historischen Verlaufs und der zahlreichen Monographien von Historikern hält sich hartnäckig der Eindruck, dass der Faschismus eine gutmütige Diktatur gewesen sei, die sich auf den Mythos vom »guten Italiener« stützte. Dies führt zu erheblichen Wissenslücken. Nach einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Eurispes wussten im vergangenen Jahr 15,6 Prozent der Italiener nicht, dass es die Schoah gab. Im Jahr 2004 waren es noch 2,7 Prozent. Ebenfalls im Jahr 2020 gingen 19,8 Prozent der befragten Italiener davon aus, Mussolini sei ein großer Führer gewesen, der ein paar »kleine Fehler« gemacht habe, und ignorierten die Gewalt, die Morde, die Verfolgungen und die Konzentrationslager des Regimes.

Im Laufe der Jahre wurden einige Gesetze gegen die Apologie des Faschismus erlassen, zuerst das Scelba-Gesetz im Jahr 1952, dann 1993 das Mancino-Gesetz. Das erste Gesetz verbot die Rekonstruktion der faschistischen Partei und deren Verherrlichung, während das zweite Gesetz Gesten und Handlungen verurteilte, die dem Faschismus zuzuschreiben waren, einschließlich Symbolik, Aufstachelung zur Gewalt und Diskriminierung. Um der unaufhörlichen Welle des Revisionismus entgegenzuwirken, hat Maurizio Verona, Bürgermeister von Sant’Anna di Stazzema – der Stadt, die durch das Nazimassaker von 1944, dem 560 Menschen zum Opfer fielen, traurige Berühmtheit erlangt hat – eine neue Bürgerinitiative für ein Gesetz gegen faschistische und nazistische Propaganda ins Leben gerufen, die bereits mehr als 200.000 Unterschriften erhalten hat (50.000 waren erforderlich).

»Ich bin mir bewusst, dass es Gesetze gibt«, erklärt er, »aber dieses Gesetz integriert die bestehenden, verschärft die Strafen (die von sechs Monaten bis zu mehreren Jahren Haft reichen) und führt den Straftatbestand der Onlineapologetik ein, den es vorher nicht gab. Der Faschismus ist nicht tot, er ist lebendig und muss mit Gesetzen bekämpft werden. Heute sehen wir Stadträte, die den römischen Gruß zeigen, Geschäfte, die faschistisches Spielzeug verkaufen, und dies wird sogar von den Medien mit Phrasen wie ›Der Kalender des Duce ist ein Bestseller‹ verherrlicht. Wir haben die Unterschriften, und wir haben sie nach Rom gebracht. Jetzt warten wir darauf, dass sich das Parlament mit dem Vorschlag befasst, und hoffen, dass er nicht in der Schublade bleibt.«

imago/imagebroker Nicht nur die Büsten der faschistischen Führer finden sich in italienischen Geschäften: Angebot eines Souvenirladens in Predappio

Die vergessenen Lager

In Sant’Anna di Stazzema gibt es auch ein Museum, in dem an das Massaker erinnert wird. Jahr für Jahr kommen zahlreiche Besucher, auch viele Schüler. Doch eine organisierte und verpflichtende Erinnerungspädagogik der Schulen wie in Deutschland gibt es in Italien nicht. Nicht für die vielen Folterstätten, Internierungslager oder faschistischen Konzentrationslager, die in Italien, Afrika oder der benachbarten früheren Republik Jugoslawien Tausende von Opfern forderten. Wenn man ehrlich ist, sind faschistische Lager in Italien ein Tabu. Sie sind ein Tabu, weil sie den Mythos vom »guten Italiener« ­untergraben.

Eine in Rom aktive Gruppe hat die Website campifascisti.it eingerichtet, auf der man eine Liste von mehr als tausend Orten in Italien und im Ausland findet, an denen Faschisten ihre Gegner einsperrten, folterten und töteten. Die Liste enthält Hunderte von Dokumenten. Diese unschätzbare Arbeit wurde von den italienischen Institutionen nahezu ignoriert: Die einzige Finanzierung, die die Gruppe erhalten hat, kam von der Europäischen Union, Deutschland oder der Region Toskana. »Campifascisti.it wurde 2012 ins Leben gerufen«, erklärt Andrea Giuseppini, einer der Kuratoren, »mit der Absicht, diese Informationen mit Karten, Bildern, Dokumenten und Zeugenaussagen für jedermann zugänglich zu machen. Wir sind eine kleine, unabhängige Organisation, die über kein Anlagevermögen und keine staatlichen Mittel verfügt. Wir nehmen an Ausschreibungen teil und drücken die Daumen. Unsere Arbeit wurde auch von wichtigen Organisationen wie dem Holocaustmuseum in Washington für Veröffentlichungen genutzt. Wir bräuchten Mittel für eine englische Version der Website, damit dieses Material besser verbreitet werden kann. Aber wir haben sie bisher nicht.«

Während es in Deutschland Orte wie die »Topographie des Terrors« in Berlin gibt, Dokumentationszentren und Museen über die Schrecken des Faschismus, existiert in Italien kein solcher Ort. Gemma Guerrini von der Fünf-Sterne-Bewegung, eine Stadträtin in Rom, schlug vor, das zu ändern. Ihr Vorschlag löste eine Kontroverse aus und stieß auf eine lange Reihe von Widerständen sowohl im rechten als auch im linken Lager, bis er zurückgezogen wurde. »Ich wurde sofort gewarnt, dass ein Aufruhr über den vorgelegten Antrag ausbrechen würde«, erinnert sie sich. »In Pressemitteilungen aus verschiedenen Richtungen wurden Absichten und Ziele mit Argumenten und Verweisen entstellt, einzig zu dem Zweck, die Initiative und auch meine Glaubwürdigkeit zu zerstören. Dieser Antrag musste blockiert werden, weil er offensichtlich diejenigen erschreckte, die seinen Geist verstanden: ein Museum, das, wie Adachiara Zevi, eine Vertreterin der jüdischen Gemeinde in Rom, erkannte, erdacht wurde, um die Geschichte jener Zeit aufzuarbeiten.«

Verfolgung, Tötungen, Kriege. Wa­rum spricht man trotz allem weiterhin in fast wohlwollenden Tönen über den Faschismus in Italien und arbeitet ihn nicht auf? »Der Faschismus gehört zur langen Geschichte Italiens«, erklärt Mimmo Franzinelli, Historiker und Autor zahlreicher Bücher über den Faschismus. »Der Faschismus ist in Italien tief verwurzelt und gehört aus diesem Grund nicht einfach der Vergangenheit an. In Deutschland wurde die Aufarbeitung des Faschismus von außen aufgezwungen, beginnend mit Nürnberg. Das ist in Italien nicht geschehen, und es wird interessant sein zu sehen, was 2022, zum Jahrestag des Marsches auf Rom, geschehen wird: Ich bin überzeugt, dass Rechtfertigungslitaneien zu hören sein werden. Viele Leute sagen, dass der Faschismus 1938 mit den Rassegesetzen einen Fehler gemacht hat, aber bis dahin … Sie blenden die gewaltsame Machtergreifung, die Diktatur, das politische Exil einfach aus. Es gibt eine wohlwollende Haltung gegenüber dem Faschismus. Und die diesbezüglichen Fake News wachsen ins Uferlose. Aber in jüngster Zeit haben fähige Historiker Bücher geschrieben, in denen sie diese Falschbehauptungen Stück für Stück auseinandernehmen.«

Erträumte Vergangenheit

Einer dieser Historiker ist Francesco Filippi. »Fake News«, so erklärt er, »entstehen zum einen aus dem Propagandanarrativ, das nach 1945 entstanden ist, und zum anderen aus dem Wunsch, einen erdachten idealen Rückzugsraum zu schaffen, da Gegenwart und Zukunft unsicher sind. Das herrschende Narrativ von der Resistenza beschränkt sich beispielsweise auf den Kampf in den zwei Jahren zwischen 1943 und 1945: Seit September 1943 (Errichtung der ›Repubblica Sociale Italiana‹ mit Sitz in Salò, jW) kämpften wir gegen einen leicht auszumachenden Feind, aber vor dem Waffenstillstand war nicht klar, wer die Guten und wer die Bösen waren. Das Wort ›nazifaschistisch‹ stammt aus dem Partisanenmilieu und wurde verwendet, um die Faschisten von Salò als antiitalienisch und unpatriotisch zu definieren, bis dahin, dass sie sich mit dem äußeren Feind verschworen. Theoretisch kann man, wenn man weiß, dass sie von 1943 bis 1945 superböse Jungs waren, denken, dass sie vorher nicht so böse waren. Und das führt dazu, dass man die Verantwortung leugnet und nicht bereit ist, die zwanzig Jahre von 1922 bis 1943 zu analysieren, in denen das Problem, das Italien mit dem Faschismus hat, wirklich begann.«

Betrachtet man Italien und Deutschland, die beiden großen europäischen Länder, die im Zweiten Weltkrieg besiegt wurden, so stellt man fest, dass in Deutschland die Zeit analysiert und verstanden wurde, während es in Italien an einer Abrechnung mit dem Faschismus mangelte. »Es hat kein italienisches Nürnberg zu den Verbrechen des Faschismus in Italien und im Ausland gegeben«, erklärt Filippo Focardi, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Padua. »Statt dessen wurden seine repressiven und verbrecherischen Merkmale ausgeblendet. Wie der Historiker Emilio Gentile sagte, wurde der Faschismus defaschisiert. Er wurde rückwirkend dieser Merkmale beraubt. Anders als beispielsweise in Japan und Deutschland wurden in Italien Kriegsverbrecher, die in Jugoslawien, Griechenland oder Äthiopien Zivilisten getötet hatten, nicht bestraft. Dies wirkte sich auf die Formung des kollektiven Gedächtnisses aus. Wir betrachten die Nazis ausgehend von der Idee vom guten Italiener. Wir nehmen das, was sie getan haben, als Kontrast und bauen darauf den Mythos auf. Es war auch eine Entscheidung der Regierung Badoglio (1943–1944, jW), um einen Straffrieden für das Land zu vermeiden. Das Risiko war groß, Italien war eine besiegte feindliche Macht, die zur bedingungslosen Kapitulation gezwungen war. Es wurde alles unternommen, den Alliierten die italienischen Verdienste des Widerstands nach dem September 1943 vor Augen zu führen und zwischen dem Verhalten der Faschisten und der Nazis im Krieg zu unterscheiden. Eine verständliche Entscheidung zu jener Zeit. Dies auch heute noch zu tun, ist es nicht mehr.«