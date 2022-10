Tickets für 28. Rosa-Luxemburg-Konferenz am 14. Januar 2023 in Berlin

jW

Die XXVIII. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz findet am 14. Januar 2023 unter dem Motto »Den dritten Weltkrieg stoppen. Jetzt!« im Berliner MOA-Hotel statt. Nach einer zweijährigen Pause freuen wir uns, Leserinnen und Leser sowie ein Vielzahl an Unterstützerorganisationen zu versammeln. Kommen Sie nach Berlin! Informieren Sie sich an Ständen über die Möglichkeiten aktiv zu werden. Und vor allem: Nehmen Sie teil an den Vorträgen und Diskussionen auf der Bühne.

Die Tickets für die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz 2023 können Sie unter folgendem Link erwerben: https://www.jungewelt-shop.de/RLK-2023