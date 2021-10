Antje Rávik Strubel erhält Deutschen Buchpreis 2021

Sebastian Gollnow/dpa POOL/dpa

Frankfurt am Main. Antje Rávik Strubel erhält den Deutschen Buchpreis 2021. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag abend in Frankfurt am Main bekannt. Ihr Buch »Blaue Frau« wird damit als bester deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Der bei S. Fischer erschienene Roman schildert die Flucht einer jungen Frau vor ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung. Die Autorin behandle das Thema »mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision«, urteilte die Jury. »Die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung weitet sich zu einer Reflexion über rivalisierende Erinnerungskulturen in Ost- und Westeuropa und Machtgefälle zwischen den Geschlechtern.« (dpa/jW)