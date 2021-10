Ein paar Fäden fehlen

Zuma Keystone /stock&people/imago Ein schönes Versprechen: Selbstoptimierung anno 1977

Stellen wir uns einen 100 Quadratmeter großen Raum vor, dessen Wände mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln und Fotos tapeziert sind. Aufgereihte Bücherregale ragen in den Raum, vollgestopft mit Geschichts- und Philosophiebüchern, aus deren Seiten bunte Lesezeichen quellen. Durch den ganzen Raum ist ein Gewirr sich kreuzender Bändchen gespannt, von Buchseite zu Zeitungsartikel zu Foto. Und jeder dieser Fäden führt über Umwege in die Mitte des Raums zu einem Schreibtisch mit einem Blatt, auf dem vier Ziffern stehen: 1977.

Der Mann an diesem metaphorischen Schreibtisch ist der Schweizer Historiker Philipp Sarasin. Er hat mit seinem Buch »1977« einem einzigen Jahr 500 Seiten gewidmet. Unter dem Untertitel »Eine kurze Geschichte der Gegenwart« hat er dafür bestimmende Ideen und Themen des Jetzt ausgemacht und ihre Verbindung zu diesem Jahr gesucht: der schwindende Glaube an revolutionäre Utopien, das Aufkommen der Identitätspolitik, die Aufsplitterung kollektiver Erzählungen in Individualismen, der Glaube an Selbstverwirklichung durch »Spiritualität«, das Versprechen körperlicher Selbstoptimierung, die technischen und kulturellen Grundlagen des Internets.

Um diese Entwicklungen anschaulich zu machen, hat Sarasin jedem der fünf Hauptkapitel jeweils eine Biographie einer 1977 verstorbenen Persönlichkeit vorangestellt: den marxistischen Philosophen Ernst Bloch, dessen Gedanken zur Möglichkeit einer sozialistischen Revolution Sarasin untersucht; die US-amerikanische Aktivistin Fannie Lou Hamer, deren Bezug auf Menschenrechte statt reiner Bürgerrechte Sarasin als Vorboten heutiger Identitätspolitik identifiziert; die Schriftstellerin Anaïs Nin, deren hedonistische Sinnsuche mittels Sexualität dem Historiker für heutige Mentalität symptomatisch erscheint; den Autor Jacques Prévert, dessen am Surrealismus geschultes Spiel mit Zeichen für Sarasin sowohl die Kultur der Digitalisierung als auch Rap, Punk und Disco vorwegnahm; und zuletzt den BRD-Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard, dessen wirtschaftspolitische Ideologie der Historiker auf ihre Verbindungen in die Nazidiktatur und in den »Neoliberalismus« von Margaret Thatcher, Ronald Reagan und Augusto Pinochet hin betrachtet.

Die Verbindungen, die Sarasin herstellt, sind aus linker Perspektive sehr interessant. So analysiert er ausführlich die Debatten zu Revolution und Gewalt, die mit dem »Deutschen Herbst« 1977 einhergingen. Sarasin wertet verschiedenste Publikationen aus, von anonymen Artikeln in Studentenmagazinen und Schriften der damaligen »Scene« bis hin zu Essays und Interviews von Philosophen von Jürgen Habermas bis Hermann Lübbe. Auch seine Exkurse in die Zeichensprache der Architektur nach Denise Scott Brown und Robert Venturi sind lesenswert, oder wenn er überlegt, wie die Gleichzeitigkeit der 1977 auftauchenden Popgenres HipHop, Punk und Disco erklärbar ist.

Dieses tiefe Eintauchen in die historischen Quellen ist durchweg stilistisch spannend geschrieben. Der Mann am Schreibtisch, bei dem diese Fäden zusammenlaufen, der all diese Muster erkennt: Er ist kein schizophrener John Nash, wie ihn Russel Crowe in »A Beauti­ful Mind« (2001) spielt. Aber seine Position im Netz ist das altbekannte methodische Dilemma der Geschichtswissenschaft. Soll Geschichte keine öde Zahlen- und Ereignissammlung sein, muss sie nach einer Erzählung geordnet werden, sie wird subjektiv. Wer also ist das »Subjekt« Sarasin?

Der Historiker ist ein Experte für den französischen Philosophen Michel Foucault (1926–1984), über den er eine Einführung geschrieben hat und eine Analyse der Beziehung zwischen Foucaults Geschichtsbild und Charles Darwins Evolutionstheorie, »Darwin und Foucault. Genealogie und Geschichte im Zeichen der Biologie« (2009).

Intellektuell ist die in »1977« erzählte Analyse der diskursiven Strukturen dementsprechend beeindruckend. Überall entdeckt Sarasin »Brüche« und »Haarrisse«, schlägt mögliche Verbindungen dieser »Gleichzeitigkeiten ohne Zusammenhang« vor. Er hält sich dabei an Foucaults Diskursanalyse und sein genealogisches Geschichtsbild, dass Veränderungen keine Richtung haben, sondern – analog zu seiner Lesart von Darwin – von Zufälligkeiten und Diskontinuitäten bestimmt sind.

Diese »Zufälle« lassen sich aber auch aus der Methode erklären. Das herangezogene Quellenmaterial ist weitgehend ideengeschichtlich: Literatur, Philosophie, Journalismus. Sarasin untersucht nie die ökonomischen Hintergründe, die diesen diskursiven Brüchen vorangehen oder sie begleiten – Ausnahmen sind seine Darstellung von Fannie Lou Hamers Kindheit im rassistischen Jim-Crow-System und seine Ausführungen zur ökonomischen Struktur des Silicon Valleys. In der Schilderung der deutschen Entwicklungen im Zusammenhang mit der RAF oder dem Siegeszug neoliberalen Denkens sind materielle Hintergründe jedoch weitgehend ausgeblendet. Warum setzten sich die Ideen von Erhard und der Mont Pèlerin Society durch? Welche Herrschaftsstrukturen begünstigten die neue Architektur? Welche ökonomischen Interessen formten die Kulturindustrie, die Punk und Rap verbreiten half? Hier könnte man durchaus noch einige Fäden spannen.