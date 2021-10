Berlin. Die deutsche Wasserballnationalmannschaft kann sich für die EM 2022 in einem Fünferturnier in Slowenien qualifizieren. Die Auslosung des europäischen Schwimmverbandes LEN ergab, dass die DSV-Auswahl beim Qualifikationsturnier (17. bis 20. Februar) in der Gruppe A gegen den Gastgeber sowie gegen Frankreich, Belgien und die Schweiz antritt. Für eine Teilnahme an der EM-Endrunde im kroatischen Split muss das Team des neuen Bundestrainers Petar Porobic mindestens Zweiter werden. (sid/jW)