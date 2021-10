Energiebranche: Weniger Rendite

Eibner Europa/imago images Der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen sinkt von derzeit 6,91 Prozent auf 5,07 Prozent und bei Altanlagen von 5,12 auf 3,51 Prozent. Verdi befürchtet eine Verlagerung des Kostendrucks auf die Beschäftigten

In die Entwicklung der Energiepreise könnte Bewegung kommen. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am Mittwoch in Bonn sogenannte Eigenkapitalzinssätze, die Netzbetreiber bekommen. Diese Rendite wird nun sinken. Wirksam werden die neuen Vorgaben 2023 beim Strom und 2024 beim Gas. Die von den Endkunden getragenen Netzentgelte könnten dann vielleicht etwas geringer ausfallen – vorausgesetzt, es kommt zu keinem starken Anstieg von Kosten, die die Betreiber in Rechnung stellen dürfen.

Ein weiterer Kostenzuwachs ist durchaus möglich, weil der Ausbau der Netze und die Maßnahmen zur Systemsicherheit teuer sind. Das Netzentgelt macht derzeit etwa ein Viertel der Energiepreise für die Haushalte aus. Laut Bundesnetzagentur betrug das Netzentgelt beim Strom im vergangenen Jahr für Haushalte durchschnittlich 7,5 Cent pro Kilowattstunde und beim Gas 1,56 Cent. Als Grund für die Senkung des Zinssatzes nannte die Behörde die allgemeinen Niedrigzinsen. »Die gesunkenen Zinssätze spiegeln das geringere Zinsniveau an den Kapitalmärkten wider«, erklärte Netzagenturchef Jochen Homann. Investitionen in die Netze blieben trotzdem »dauerhaft attraktiv«. Zugleich wies er darauf hin, dass die Renditen der Netzbetreiber von den Netznutzern bezahlt werden, also Verbrauchern, Industrie und Gewerbe. »Diese dürfen nicht unnötig belastet werden.«

Der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen sinkt nach der Behördenentscheidung von derzeit 6,91 Prozent vor Körperschaftssteuer auf 5,07 Prozent und bei Altanlagen von 5,12 auf 3,51 Prozent. Diese Verzinsung macht nur einen Teil der Netzentgelte aus, die von den Endverbrauchern getragen werden. Den größten Batzen machen die Kosten für den Bau, Betrieb und die Instandhaltung aus. Die Senkung des Zinssatzes führt Branchenkreisen zufolge dazu, dass Netzbetreiber binnen fünf Jahren knapp zwei Milliarden Euro weniger bekommen, als sie nach dem alten Zinssatz erhalten hätten. Um diesen Betrag müssten also Industrie, Gewerbe und Haushalte binnen fünf Jahren entlastet werden.

Neben den Energieunternehmen sind die Betriebsräte der Netzbetreiber und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi alarmiert. Letztere befürchtet einen weiter steigenden Kostendruck bei Strom und Gas, der auf die Beschäftigten abgewälzt wird. »Mit der Entscheidung auf einen Eigenkapitalzinssatz von 5,07 Prozent sendet die Bundesnetzagentur kein gutes Signal für Klimaschutzinvestitionen, Versorgungssicherheit und Beschäftigung«, erklärte Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz am Mittwoch. Die Entscheidung bedeute eine deutliche Absenkung gegenüber der heutigen Verzinsung für Netzinvestitionen. Damit steige der Kostendruck bei Strom- und Gasnetzen weiter und lasse weniger Spielraum für gute Arbeitsbedingungen, Tarifsteigerungen und den dringend benötigten Aufbau von Beschäftigung, betonte Schmitz. Er fordert nun Lösungen im Sinne der Beschäftigten, wie zum Beispiel, »dass die Personalkosten in der Regulierung der Strom- und Gasnetze neu geregelt werden«.

Bereits seit mehr als einem Jahr warnen Betriebsräte aus der Energiewirtschaft vor einer solchen Absenkung des Eigenkapitalzinssatzes. In einem Brandbrief im November 2020 wandten sich Betriebsratsvorsitzende aus Stadtwerken und von privaten Energieversorgern bundesweit an die Bundesnetzagentur und das Wirtschaftsministerium und forderten eine Beibehaltung des aktuellen Zinssatzniveaus von 6,91 Prozent. Andernfalls drohten weniger Investitionen in Strom- und Gasnetze, die für Energiewende, Klimaschutz und Versorgungssicherheit dringend benötigt werden, argumentierten sie. (dpa/jW)