Seehofer rüstet auf

Danilo Dittrich/dpa-Zentralbild/dpa Sollen aufhalten: Beamte der Bundespolizei am Dienstag im Einsatz zur Migrationsabwehr in Brandenburg nahe der polnischen Grenze

Im anhaltenden Konflikt mit Belarus arbeitet die noch amtierende Bundesregierung von CDU/CSU und SPD an weiteren Maßnahmen zur Abschottung der EU-Außengrenze gegenüber Migrantinnen und Migranten sowie Schutzsuchenden. Zwar seien Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze nicht geplant, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin sagte. Dies sei »rechtlich sehr fragwürdig«, und Warschau habe ohnehin bereits »sehr, sehr starke Initiativen« ergriffen. Jedoch solle beispielsweise mit verstärkten Patrouillen deutscher und polnischer Beamter gegen die Tausenden Menschen vorgegangen werden, die über Belarus in die BRD einreisen wollen und dabei teils reguläre Grenzübergänge umgehen.

An der deutsch-polnischen Grenze seien bereits »über 5.700 Flüchtlinge und Migranten unter anderem mit Visa für und Einreisestempeln von Belarus festgestellt« worden, heißt es laut Nachrichtenagentur AFP in Seehofers Bericht für die Kabinettssitzung vom Mittwoch. Die Zahlen würden stetig steigen. Derzeit warteten demnach ­»circa 15.000 Migranten in Belarus auf eine Weiterreise nach Westen«. Seehofer bezeichnete es als »eine Form der hybriden Bedrohung, indem man Migranten als politische Waffe einsetzt«. Polen solle »jede Unterstützung angeboten werden, den Außengrenzschutz im Rahmen des geltenden Rechts effizient umzusetzen«, zitierte AFP aus dem Bericht. Gemeinsam mit der EU sollen demnach weitere Staaten im Nahen Osten und Nordafrika dazu gebracht werden, Flüge mit Geflüchteten an Bord nach Belarus einzustellen. Von irakischen Stellen gebe es bereits eine entsprechende Zusage bis Jahresende. Grenzkontrollen für Flugpassagiere seien zudem auch gegen Zuwanderung aus Ländern wie Griechenland eine »sehr wirksame Maßnahme«, befand Seehofer.

Angesichts der Lage an der Grenze Polens zu Belarus beklagte der Europachef der Flüchtlingsorganisation »Pro Asyl«, Karl Kopp, gegenüber der Rheinischen Post vom Mittwoch, dass dort die UN-Flüchtlingskonvention »faktisch außer Kraft gesetzt« sei. In den vergangenen Monaten haben Tausende Menschen, mehrheitlich aus dem Nahen Osten und afrikanischen Staaten, versucht, von Belarus aus nach Polen, Lettland oder Litauen zu gelangen. Warschau reagierte darauf mit dem Stationieren Tausender Soldaten an der Grenze, dem Errichten eines »NATO-Draht«-Zauns und dem Verhängen des Ausnahmezustands.