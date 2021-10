Russland bemüht um Stabilität

SNA/imago images Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat am Mittwoch in Moskau die Bemühungen der Taliban um eine »Stabilisierung« in Afghanistan hervorgehoben

Bei einer von Moskau organisierten internationalen Konferenz zur Lage in Afghanistan hat Russland die Taliban zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen. Sie hätten nur dann eine Chance auf internationale Anerkennung ihrer Regierung, wenn sie »damit beginnen, die Erwartungen der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich der Menschenrechte zu erfüllen«, sagte Samir Kabulow, der Afghanistan-Beauftragte des russischen Präsidenten, am Mittwoch.

Die Taliban hätten versichert, »dass sie an der Verbesserung der Regierungsführung und der Menschenrechte arbeiten«, fügte Kabulow hinzu. Die Taliban-Delegation gab bis jW-Redaktionsschluss keine Stellungnahme ab. Zu der Konferenz in Moskau hatte Russland neben den Vertretern der Taliban auch Diplomaten aus mehreren Ländern eingeladen, unter ihnen Afghanistans Nachbarstaaten China, Pakistan und Iran.

Kabulow rief die internationale Staatenwelt auf, ihre »Voreingenommenheit« aufzugeben und dem afghanischen Volk mit vereinten Kräften zu helfen. »Nicht jeder mag die neue Regierung in Afghanistan, aber wenn wir die Regierung bestrafen, bestrafen wir das ganze Volk«, sagte er. Laut Kabulow wollen alle zehn teilnehmenden Länder zum Abschluss der Gespräche die Vereinten Nationen in einer gemeinsamen Erklärung auffordern, eine Geberkonferenz einzuberufen, um Gelder für Afghanistan zu sammeln.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hob bei dem Treffen die Bemühungen der Taliban um eine »Stabilisierung der politisch-militärischen Situation« in Afghanistan hervor. Allerdings verwies er auch auf die »reale Gefahr«, dass »die terroristischen Aktivitäten und der Drogenhandel auf die Nachbarstaaten übergreifen«.

Moskau richtete immer wieder Afghanistan-Konferenzen in verschiedenen Formaten aus. Dabei waren auch in der Vergangenheit Vertreter der Taliban anwesend. Auch andere Länder führen mit ihnen Gespräche, darunter die USA, die ihre Teilnahme diesmal abgesagt haben. In der kommenden Woche will der Iran eine Afghanistan-Konferenz ausrichten. (AFP/dpa/jW)