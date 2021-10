Es strahlt

Der Beruf der Journalisten ist es nach Gremliza, »über dem düsteren Alltag der Kapitalherrschaft weißen Schaum zu schlagen«. Damit das so bleibt, muss die »Freiheit und Unabhängigkeit« der Berichterstattung um jeden Preis gewahrt werden, zur Not halt auf Kosten des Etats der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Die hat nun rund eine Million Euro lockergemacht für ein Programm, das »starke Strukturen für einen robusten Qualitätsjournalismus sichern und ausbauen« soll, wie am Freitag auf der Ministeriumshomepage mitgeteilt wurde. Gefördert werden sollen Projekte von »bundesweiter Strahlkraft«. (jW)