Nur Geimpfte

Melbourne. Ungeimpfte Tennisprofis werden wohl keine Einreiseerlaubnis für die Australian Open in Melbourne im kommenden Januar erhalten. Dies teilte der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Dan Andrews, mit. Damit wäre der Start von Titelverteidiger und »Impfskeptiker« Novak Djokovic beim ersten Major-Turnier des Jahres akut gefährdet. »Ich glaube nicht, dass ein ungeimpfter Spieler ein Visum für dieses Land bekommt. Dem Virus ist es egal, wo du in der Weltrangliste stehst oder wie viele Grand Slams du gewonnen hast«, sagte Andrews. »Selbst wenn es ein Visum geben sollte, müssten betroffene Spieler wahrscheinlich mehrere Wochen in Quarantäne.« Der Weltranglistenerste und aktuelle Australian-Open-Titelträger Djokovic, der sich öffentlich mehrmals kritisch über Coronaimpfungen geäußert hatte, stellte seine Teilnahme selbst in Frage. »Ich weiß nicht, ob ich nach Australien reisen werde. Die aktuelle Situation ist nicht gut«, sagte der 34 Jahre Serbe dem Boulevardblatt Blic. Der 20malige Grand-Slam-Champion verweigert beharrlich die Auskunft darüber, ob er selbst geimpft sei. »Das ist eine private Angelegenheit. Zu viele Leute nehmen sich heraus, Fragen zu stellen und andere Menschen zu beurteilen«, sagte er. »Was auch immer man antwortet, kann falsch interpretiert werden.« (sid/jW)