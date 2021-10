Nachschlag: Blut für Gold

Joerg Boethling/imago images Unter lebensgefährlichen Bedingungen schürfen Menschen auch in Tansania nach Gold (Mgusu, 5.3.2014)

Gold wird weltweit oft unter größtmöglicher Ausbeutung der Erde entrissen. Arbeiterinnen und Arbeiter riskieren ihr Leben, um ihre Familien halbwegs ernähren zu können. Die am Dienstag morgen von SWR 2 veröffentlichte Sendung zum Thema lässt zunächst Arbeiter in Kenia zu Wort kommen. Im engen Stollen gehen sie dem Knochenjob sieben Tage die Woche nach. Alkoholismus sei weit verbreitet, aus Angst vor dem Abstieg in den Schacht. Zudem führt der Umgang mit Quecksilber bei der Herauslösung des Goldes aus dem Minenschlamm zu irreversiblen Gesundheitsschäden. Das Schwermetall gelangt über die Atmosphäre in weit entfernte Regionen, und die giftige Brühe wird vor Ort in der Natur entsorgt, gelangt so in die Nahrungskette. »Fairtrade«-Initiativen versuchen nun, bessere Arbeitsbedingungen dadurch zu erzwingen, dass von ihnen zertifizierte Goldprodukte mehr Umsatz abwerfen. Doch der büro­kratische Aufwand ist enorm – das Risiko, das teurere Gold nicht verkaufen zu können, schreckt viele ab. (mb)