Zuschuss fürs Kapital

Carlos Luján/EUROPA PRESS/dpa Demonstration gegen die Kürzung des Budgets für Renten und öffentliche Dienstleistungen (Madrid, 2.10.2021)

Der neue Haushalt der spanischen Regierung aus Sozialdemokraten der PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos soll eine »gerechte Wirtschaftserholung« nach der Covidpandemie ermöglichen. Der Finanzministerin María Jesús Montero (PSOE) zufolge, die die Pläne vergangene Woche vorstellte, sollen sie dazu beitragen, aus Spanien »ein modernes Land« mit »hochwertigen Arbeitsplätzen« zu machen. Die Partei des einstigen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero, die in der Krise von 2008 noch alle Diktate der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds umsetzte und Ausgabenkürzungen in praktisch allen Bereichen des Staates vornahm, scheint aus ihren Fehlern gelernt zu haben. Aber diesmal wird geholfen haben, dass die EU einen Wiederaufbaufonds ins Leben gerufen hat.

Der »Next Generation«-Plan soll die EU-Länder in Sachen Digitalisierung, Umwelt und Energiewende vorantreiben, Spanien hat dafür 27,6 Milliarden Euro erhalten. Mit dem Zuschuss und den eigenen Staatseinnahmen will die spanische Regierung nun eine Reihe von Investitionen finanzieren. An erster Stelle stehen eine Reihe von Sozialausgaben, die eine Erhöhung von zehn Prozent gegenüber dem Haushalt von 2020 darstellen. Darunter sind eine Miethilfe von 250 Euro für Jugendliche und Familien mit geringem Einkommen oder ein Kulturcheck für Jugendliche im Wert von 400 Euro, von dem sie Bücher oder Veranstaltungen bezahlen dürfen. Das Ministerium für Ökologischen Wandel und Demographische Herausforderung sieht ein höheres Risiko für Armut aufgrund von steigenden Energiekosten. Nächstes Jahr soll der Energiekostenzuschuss mit Hilfe von zusätzlichen 157 Millionen Euro auf mehr Familien ausgeweitet werden. Allerdings wird auch der Haushalt für Ausrüstung und Verteidigung steigen.

Im Haushaltsplan inbegriffen ist der Kampf gegen die Entvölkerung auf dem Land. Dafür stehen verschiedenen Ministerien insgesamt – wie schon im vergangenen Jahr – rund 4,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine der Maßnahmen ist das Programm »Erasmus rural«, bei dem junge Akademiker und Fachkräfte ein Praktikum auf dem Land machen dürfen. Allein dafür werden 1,5 Millionen Euro investiert. Umweltorganisationen wie Greenpeace kritisieren, dass die Regierung weiterhin auf die industrielle Landwirtschaft und Fischerei besteht. Anstatt kleine Unternehmen zu fördern, wolle das Agrarministerium rund 60 Prozent der Gelder für die Modernisierung der Bewässerungssysteme ausgeben »und somit das aktuelle Modell perpetuieren«, wie eine Sprecherin von Greenpeace in Público zitiert wurde.

Um die Einnahmen zu erhöhen, sollen Unternehmen mit einem Umsatz, der größer als 20 Millionen Euro ist, ab kommendem Jahr 15 statt drei Prozent Steuern zahlen. Die zuvor angekündigte Besteuerung der Spitzenverdiener bleibt jedoch aus. Gleichzeitig sind die Unternehmen, die nun mehr zahlen sollen, die Hauptprofiteure der EU-Hilfen und -Kredite, die Spanien nun bekommt. Wie die spanische Handelskammer mitteilte, wissen rund 75 Prozent der Unternehmer nicht, wie man an diesen Programmen teilnehmen kann, wobei rund 60 Prozent von denen nicht einmal wissen, dass diese überhaupt existieren.

Die meisten großen Unternehmen dagegen haben die Anträge bereits abgegeben. Iberdrola, Repsol, Endesa oder Naturgy sollen bereits 68,5 Milliarden Euro beantragt haben, um Projekte, die in Verbindung mit der Energiewende stehen, zu realisieren. Das ist mehr Geld als dafür vorgesehen ist, und somit wird es eine Auswahl geben müssen. Für mittelgroße und Kleinunternehmen wird es schwierig werden, mitzuhalten – wegen der Bürokratie und des Ansturms auf die Gelder, den es bereits gegeben hat. Von Linken wird kritisiert, dass mit dem Fonds letztendlich die spanischen Kapitalisten gerettet werden und deren Industrien an den Klimawandel angepasst werden.

Nun muss über den Haushalt abgestimmt werden, und es wird erwartet, dass Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) genug Unterstützung im Parlament bekommt. Bevor die Legislatur zu Ende geht, hat die Regierung überdies noch eine Arbeits- und Rentenreform sowie eine Steuerreform vor. Für Unidas Podemos sind mehrere Ziele bislang noch unerreicht: ein Kindergeld von 100 Euro pro Kind bis zum dritten Lebensjahr, die Senkung der Arbeitswoche von 40 Stunden auf 30 Stunden und die Erhöhung des Mindestlohns auf 1.500 Euro pro Monat. Auch die Kurzflugstrecken sollen abgeschafft und jegliche Privatisierung im Verkehr gestoppt werden.