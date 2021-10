Die beste Lösung

Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Icon SMI/imago images

Die Brooklyn Nets gelten vor dem Start der neuen NBA-Saison (in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch) als der große Favorit auf den Titel. Das liegt vor allem daran, dass mit Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving drei der besten Offensivspieler ihrer Generation im Kader der Nets stehen. Bereits in der letzten Saison zeigten die Nets ihr großes Angriffspotential bei den Spielen, in denen die drei Superstars zusammen auf dem Court standen. Das war allerdings nur selten der Fall. Verletzungen und Pech sorgten letztendlich für das Scheitern in den Play-offs gegen den späteren Champion Milwaukee Bucks. Ob Durant, Harden und Irving in der kommenden Saison gemeinsam auflaufen, ist aktuell jedoch äußerst ungewiss. Der Grund: Irving will sich als einziger Spieler der Nets nicht impfen lassen. Nach den derzeitigen Regelungen im US-Bundesstaat New York darf der 29jährige Point Guard damit weder an Spielen noch am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Bei Auswärtsspielen in anderen Staaten dürfte Irving zwar auflaufen, doch die Nets haben zuletzt eine Teilzeitbeschäftigung ausgeschlossen. Entweder ganz oder gar nicht, so die Ansage der Verantwortlichen an ihren Spieler. Doch dieser schaltet weiterhin auf stur: »Es geht nicht darum, ein Impfgegner zu sein«, sagte Irving zuletzt. »Es geht darum, was sich für mich gut anfühlt. Ich fühle mich unsicher, und das ist o. k. Ich kenne die Konsequenzen meiner Entscheidung.«

Beharrt Irving weiterhin auf seinen Standpunkt, könnte er bis zur Hälfte seines Jahresgehaltes von geschätzten 33 Millionen US-Dollar verlieren. Die Situation bleibt verfahren, der Ausgang ist weiterhin offen. »Ich will Kyrie definitiv dabei haben«, so Kollege Durant. »Ich wünschte, nichts von alldem würde passieren, aber in dieser Situation befinden wir uns. Kyrie hat seine Entscheidung getroffen, und das Team hat seine Entscheidung getroffen. (…) Aber ich bin mir immer noch sicher, dass beide Parteien die beste Lösung finden werden.«

Gelingt dies nicht, wäre das dauerhafte Fernbleiben von Irving eine klare Schwächung für den Titelfavoriten. Die Konkurrenz hingegen dürfte nicht allzu traurig sein; allen voran die Milwaukee Bucks. Beide Teams werden am 20. Oktober das Auftaktspiel bestreiten. Beim Titelverteidiger ist Giannis Antetokounmpo weiterhin der Fixpunkt im Spiel. Der 26jährige Grieche zeigte vor allem in den vergangenen Play-offs überragende Leistungen und bescherte seinem Team damit den langersehnten Titel.

Zu früh freuen sollten die Bucks sich allerdings nicht, denn selbst ohne Irving verfügen die Nets mit Kevin Durant und James Harden über zwei Ausnahmespieler, deren Fähigkeiten alleine ausreichen dürften, um Brooklyn zum Titel zu führen.

Mit LeBron James und Anthony Davis stehen solche Ausnahmespieler auch den Los Angeles Lakers zur Verfügung. Zusätzlich verpflichtete das Glamourfranchise im Sommer noch Russell Westbrook, der James in Sachen Spielgestaltung unterstützen soll. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten, zeichnete sich Westbrook, einst zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt, in seiner bisherigen Karriere doch oft durch eine schlechte Wurfauswahl aus.

Neben der Irving-Saga beschäftigte die Liga in der spielfreien Zeit vor allem die Personalie Ben Simmons. Der 25jährige Australier wollte sein Team, die Philadelphia 76ers, unbedingt verlassen und kündigte an, in einen Streik zu treten, falls sich ein Wechsel nicht realisieren ließe. Den Trainingsauftakt verpasste Simmons dann auch wie angekündigt.

Die »Sixers« belegten ihren Star dafür mit einer saftigen Geldstrafe – pro verpasstem Training und Vorbereitungsspiel. Dabei soll mittlerweile eine geschätzte Summe von einer Million US-Dollar zusammengekommen sein. Offenbar zuviel für Simmons, der nun doch wieder am Training teilnimmt. Ob seine Zukunft aber in Philadelphia liegt, ist mehr als fraglich. Dennoch gehört das Team um Starcenter Joel Embiid zum erweiterten Kreis der Favoriten.

Bei anderen Mitfavoriten wie den Utah Jazz oder den Miami Heat verlief die spielfreie Zeit wesentlich ruhiger. Ob dies jedoch ausreicht, um für ein Team wie Brooklyn gefährlich zu werden? Eher nicht.