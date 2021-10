Kritik hält sich in Grenzen

Winfried Rothermel/imago images Der Mindestlohn von zwölf Euro soll nun kommen. Vor Altersarmut wird auch er nicht schützen.

Am Freitag haben die zukünftig wohl koalierenden Parteien SPD, Grüne und FDP das Ergebnis ihrer Sondierungen vorgelegt, und der Deutsche Gewerkschaftsbund findet es eigentlich ganz gut. Lediglich eine schnelle Realisierung mahnte er an. »Für uns Gewerkschaften kommt es darauf an, dass die nächste Bundesregierung Modernisierung und mehr Gerechtigkeit miteinander verbindet«, erklärte gleichentags DGB-Chef Reiner Hoffmann. Die im Sondierungspapier vereinbarten Ziele – »wie mehr tariflich bezahlte und mitbestimmte Arbeit«, ein Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro, »eine Rente, die zum Leben reicht, und ein verlässlicher Sozialstaat« – müssten zügig umgesetzt werden. Dazu gehörten auch bessere Möglichkeiten für Bildung und Weiterbildung. »Wir setzen darauf, dass sich die Parteigremien jetzt schnell auf die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen festlegen.« SPD, Grüne und FDP stünden in der Verantwortung, »Lösungen zu finden, die den Menschen wirklichen Fortschritt bringen« und die »das Land zukunftsfähig machen«. Es gehe darum, Klimawandel und Digitalisierung sozial gerecht zu gestalten. Hierfür bietet das Sondierungspapier »eine erste beachtliche Grundlage«. Die Verhandlungspartner hätten zwar Investitionsbedarf anerkannt. Völlig offen blieben jedoch die Fragen der Finanzierung .

Etwas konkreter wurde da Verdi-Chef Frank Werneke. »Wenn es um die notwendigen Finanzen geht, kommt das Sondierungspapier leider ausgesprochen blutleer daher«, sagte Werneke gegenüber RP-online.de am Sonnabend. »Das bestehende ungerechte Steuersystem, welches Normalverdiener benachteiligt«, solle festgezurrt werden. Für die notwendigen Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz würden keine belastbaren Pläne aufgezeigt, nicht mal das Finanzierungsvolumen werde beschrieben. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft kritisierte auch die geplante Anhebung der Verdienstgrenze bei Minijobs auf 520 Euro. Minijobber fielen durch fast alle sozialen Sicherungssysteme. Insbesondere für Frauen sei Altersarmut vorprogrammiert. Die vorgesehene Anhebung der Verdienstgrenze vergrößere den Kreis derjenigen, »die negativ betroffen sind«.

Die IG Metall nutzte die Gelegenheit, um die Bundesregierung an die Kernforderungen der Metallindustrie zu erinnern. »Die Transformation der deutschen Industrie ist eine der größten Herausforderungen in den kommenden Jahren. Wenn die Weichen jetzt nicht richtig gestellt werden, steht die Zukunft des deutschen Industriemodells auf dem Spiel«, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Gewerkschaft und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Sonnabend. Deshalb müssten »binnen kürzester Zeit unverzichtbare Impulse mit enormen öffentlichen Investitionen gesetzt werden«. Gemeint sind etwa Investitionen in die Mobilitätsinfrastruktur, Stromnetze und-speicher und die digitale Infrastruktur. Übertragungs- und Verteilnetze müssten schneller ausgebaut werden, »um bis 2030 den deutlich höheren Energiebedarf zu mindestens 70 Prozent durch erneuerbare Energien zu decken«.

Die energieintensiven Grundstoffindustrien, wie unter anderem Stahl und Zement, müssten im Zuge der Umstellung auf CO2-freie Produktionsverfahren auch durch weitere, in den Unternehmen direkt wirkende Maßnahmen, unterstützt werden. Die Förderung der Batterie- und der Halbleitertechnologien müsse rasch und kräftig erhöht werden. Nicht zuletzt benötigten die Unternehmen zum Erhalt ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit wettbewerbsfähige Stromkosten. Der Industriestrompreis sollte durch Abschaffung der EEG-Umlage, eine Absenkung der Stromsteuer und die Überprüfung aller Abgaben und Umlagen auf den Strompreis deutlich gesenkt werden. (jW)