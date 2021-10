Vorstoß für Verschärfung

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Einsatz der Bundespolizei an der Autobahn 12 bei Frankfurt an der Oder (20.11.2019)

Im außenpolitischen Konflikt der BRD und anderer EU-Staaten mit Belarus zeichnet sich die Verschärfung des deutschen Grenzregimes ab. Der noch amtierende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte für diesen Mittwoch an, den offenbar starken Anstieg von illegalen Einreisen über die polnisch-deutsche Grenze via Belarus im Bundeskabinett auf die Agenda setzen zu wollen. Seehofer wolle Maßnahmen vorschlagen, wie staatliche Stellen mit der Situation umgehen sollten, sagte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Montag. Was aus ihrer Sicht zu tun sei, diktierte die Berufsvereinigung der Bundespolizei dem Innenminister bereits in den Block. Heiko Teggatz, Vorsitzender der sogenannten Bundespolizeigewerkschaft, drängt auf die zeitlich befristete Einführung von Grenzkontrollen. Dies begründete er in einem Schreiben an Seehofer, über das Bild (Montagausgabe) berichtete.

Die für die BRD-Außengrenzen zuständige Bundespolizei will in der vergangenen Woche erneut eine dreistellige Zahl von Menschen im Grenzgebiet zu Polen aufgegriffen haben, die unerlaubt nach Brandenburg gekommen sind. Vom 11. bis 17. Oktober seien an der polnischen Grenze 699 Menschen in Gewahrsam genommen worden, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin am Montag mit. In der Woche zuvor seien es 810 gewesen. Bis Sonntag zählten die Beamten in diesem Jahr bisher 3.302 unerlaubte Einreisen über Belarus und Polen, bis Ende September seien es 1.556 gewesen.

Der Innenminister von Brandenburg, Michael Stübgen (CDU), äußerte am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa zwar Zweifel, ob »temporäre Grenzkontrollen das Problem lösen«, und warnte vor einer »Eskalationsspirale« an der Grenze zum Nachbarland Polen. Die Entscheidung darüber liegt jedoch bei der Bundesregierung, worauf Stübgen selbst hinwies. Die Ursache für den Anstieg der Zahl Geflüchteter liege in Minsk und die Lösung in Moskau, ergänzte er. Die Bundesregierung und auch die Regierungen in Lettland, Litauen und Polen beschuldigen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten und Geflüchtete aus Kriegsgebieten im Nahen und Mittleren Osten an die EU-Außengrenze zu bringen.