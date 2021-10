Ausnahmezustand soll enden

imago images/BildFunkMV Stellt das Auslaufen von Coronamaßnahmen wie die Maskenpflicht in Aussicht: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich für ein Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite ausgesprochen. Wie ein Ministeriumssprecher bestätigte, äußerte sich der CDU-Politiker entsprechend am Montag bei Coronaberatungen mit den Gesundheitsministern der Länder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufe »das Risiko für geimpfte Personen als moderat ein«, somit könne angesichts der aktuellen Impfquote die epidemische Lage am 25. November 2021 als bundesweite Ausnahmeregelung auslaufen und beendet werden, wurde Spahn einem Medienbericht zufolge von Teilnehmern zitiert. »Damit wird ein seit dem 28. März 2020 und damit mithin seit fast 19 Monaten bestehender Ausnahmezustand beendet.«

Der Bundestag hatte die »epidemische Lage von nationaler Tragweite« Ende August für weitere drei Monate verlängert. Sie läuft automatisch aus, wenn sie vom Parlament nicht erneut verlängert wird. Die »epidemische Lage« gibt Bundes- und Landesregierungen Befugnisse, um Verordnungen zu Coronamaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstands- und Kontaktbeschränkungen oder zur Impfstoffbeschaffung zu erlassen.

Unterdessen ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland am fünften Tag in Folge gestiegen. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag mit 74,4 an. Damit ist ungefähr wieder das Niveau von vor einem Monat erreicht. Für drei Bundesländer weist das RKI Inzidenzen von mehr als 100 aus: für Thüringen (138,9), Sachsen (123,3) und Bayern (112,9).

Das Institut betont seit einiger Zeit, dass es für die kühlere Jahreszeit wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen rechnet. Hintergrund ist unter anderem, dass sich Menschen dann mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, wo das Ansteckungsrisiko höher ist als draußen. Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte Ende September gesagt, er rechne damit, dass die Herbst- und Winterwelle zu einem Zeitpunkt wie im Vorjahr losrollen dürfte. Damals sei es in der zweiten Oktoberhälfte eindeutig gewesen, »dass wir wieder in einen exponentiellen Anstieg gehen«. (dpa/jW)