Nigeria: Armee vermeldet Tod von IS-Anführer in Westafrika

Jossy Ola/AP/dpa Alltag in Nigeria: Dschihadistischer Angriff in Maiduguri am 24. Februar dieses Jahres

Lagos. Der Anführers der dschihadistischen Terrormiliz »Islamischer Staat in Westafrika« (ISWAP), Abu Musab Al-Barnawi, soll nach Angaben des Militärs in Nigeria tot sein. Er könne bestätigen, dass Al-Barnawi tot sei, sagte General Lucky Irabor am Donnerstag in der Hauptstadt Abuja. Irabor äußerte sich nicht dazu, wie und wann Al-Barnawi gestorben sein soll. Die Informationen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Der ISWAP hatte sich im August 2016 von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram abgespalten. Beide Milizen sind an blutigen Kämpfen in Nigeria und im westlichen Afrika beteiligt, durch die in der gesamten Region zahlreiche Menschen getötet und vertrieben worden sind.

Vincent Foucher vom französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung, ein Experte für die aufständischen Gruppen, sagte gegenüber Reuters, dass ihm Quellen mitgeteilt hätten, dass Al-Barnawi im August bei einem Zusammenstoß mit Boko-Haram-Kämpfern verwundet worden sei und später, möglicherweise im September, gestorben sei. Es sei zwar schwierig, solide Informationen zu erhalten, aber der Bericht über Al-Barnawis Tod erscheine plausibel, da der ISWAP-Führer im Mai und Juni eine Reihe längerer Tonaufnahmen veröffentlicht habe, seit August aber völlig verstummt sei.

Al-Barnawi war nach Abubakar Shekau von Boko Haram im Mai und Adnan Abu Walid Al-Sahrawi vom »Islamischen Staat in der Großsahara« (ISGS) im August der dritte Anführer einer islamistischen Rebellengruppe in Westafrika, der in diesem Jahr starb. Seit Shekaus Tod haben sich Tausende von Boko-Haram-Kämpfern den nigerianischen Streitkräften ergeben. Nach Ansicht von Foucher dürfte Al-Barnawis Tod allerdings wohl keine ähnlichen Auswirkungen auf ISWAP haben. (dpa/Reuters/jW)