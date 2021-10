EU-Politiker Ciolos als Premier Rumäniens vorgeschlagen

George Calin/REUTERS Möglicherweise der neue rumänische Regierungschef: Dacian Ciolos

Bukarest. Rumäniens Präsident Klaus Johannis hat am Montag den EU-Abgeordneten Dacian Ciolos als neuen Ministerpräsidenten des Landes vorgeschlagen. Der 52jährige ist derzeit Vorsitzender der liberale Parteien vereinenden Fraktion Renew Europe im EU-Parlament. Sollte das Parlament in Bukarest zustimmen, würde er die Nachfolge des per Misstrauensvotum abgewählten Regierungschefs Florin Citu antreten. Noch ist unklar, ob Ciolos eine Mehrheit im Parlament hinter sich vereinen kann. Bis zu einer Entscheidung bleibt Citu kommissarischer Regierungschef, allerdings mit eingeschränkten Befugnissen. So etwa darf er keine Eilverordnungen erlassen. Dies bereitet unter anderem angesichts der dramatischen Coronalage Sorgen. In Rumänien darf nur der Staatschef dem Parlament Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen. (dpa/jW)