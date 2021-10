Mehr als 150 Ansarollah bei Luftangriffen im Jemen getötet

Hani Al-Ansi/dpa Erinnerung an den Beginn der Aggression. Kundgebung der Ansarollah zum 6. Jahrestag der saudischen Militärintervention, Sanaa, 26. März 2021

Riad. Bei Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition sind im Jemen mehr als 150 Angehörige der politisch-militärischen Bewegung Ansarollah (»Huthis«) getötet worden. Nach eigenen Angaben vom Montag flog die Militärkoalition 33 Angriffe in den vergangenen 24 Stunden und tötete 156 Rebellen. Bei den jüngsten Kämpfen in Al-Abdija, rund einhundert Kilometer südlich von Marib seien auch 17 Mitglieder regierungsnaher Truppen gestorben. Die Stadt in der gleichnamigen ölreichen Provinz ist die letzte im Norden des Landes, die sich unter Kontrolle der nicht mehr demokratisch legitimierten Regierung befindet.

Bereits am Sonnabend war auf den Gouverneur der Provinz Aden und den Landwirtschaftsminister der »Regierung« ein Anschlag verübt worden. Dabei starben mindestens fünf Menschen, elf wurden verletzt. Der Gouverneur und der Minister kamen mit dem Leben davon. Beide gehören dem separatistischen Südübergangsrat an, der seit Ende vergangenen Jahres in das Kabinett integriert ist. (AFP/jW)