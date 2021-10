Wird langsam langweilig

Berlin. Waspo 98 Hannover hat zum sechsten Mal den deutschen Wasserballpokal gewonnen. Der Meister setzte sich in einem umkämpften Finale in Berlin mit 18:14 (4:3, 3:3, 7:6, 4:2) gegen Rekordsieger und Gastgeber Wasserfreunde Spandau 04 durch und sicherte sich das Double. Bereits im Mai hatten die Niedersachsen in der Bundesligafinalserie gegen Spandau triumphiert. In den Endspielen im Pokal und in der Bundesliga waren die Dauerrivalen zuletzt achtmal in Serie aufeinandergetroffen. (sid/jW)