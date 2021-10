Die Gegensätze aufheben

REUTERS/David McNew Damals beide noch Vizepräsidenten: Xi Jingping vor Schülern in Los Angeles, hinter ihm Joseph Biden (2012)

Angesichts des andauernden China-Bashings ist das hier zu rezensierende Buch mit dem Titel »Chinas Jahrhundert« dringend vonnöten. Sein etwas triumphalistischer Titel sollte niemanden abhalten, es zu lesen, auch nicht die Tatsache, dass die Beiträge von einer Frau und elf Männern geschrieben sind, zehn von ihnen in der DDR sozialisiert und mit zum Teil jahrelangen, in der Arbeit und im Alltagsleben vor Ort gesammelten Erfahrungen.

Zwei Weltsichten

Zunächst sei auf den Beitrag von Konrad Herrmann hingewiesen, der eine nüchterne Bestandsaufnahme über das Auf und Ab im knapp vierzig Jahre währenden Technologietransfer zwischen der DDR und China liefert. Ihm vorangestellt ist ein trefflicher Kommentar von Rolf Sukowski zu dem Bericht einer Delegation von Wirtschaftsfachleuten aus der DDR, die 1984 China besuchte und besorgt war – nicht etwa über die Stagnation im eigenen Land, sondern über eine angeblich kapitalistische Entwicklung Chinas, deren Ursachen man in der von Deng Xiaoping begonnenen Reformpolitik erblickte. Dieses Unverständnis gegenüber China herrscht, nicht nur hierzulande, in politisch linken Kreisen auch heute noch vor. Völlig zu Recht verlangt daher Ingar Solty in seinem Beitrag: »Die Linke muss ihr Verhältnis zu China klären.«

Worum geht es? Es geht um nicht weniger als um zwei Weltsichten oder auch Mentalitäten, von denen viele meinen, sie seien miteinander unvereinbar, und einige wenige, dass sie einander ergänzende Leerstellen aufweisen. Aus traditionell-chinesischer Sicht gibt es drei politische Entitäten – die Sippe, den Staat und das »Tianxia« (ausgesprochen: Tiänchia), was Fachleute mit »Alles unter dem Himmel« übersetzen; der einzelne war lediglich eine biologische Entität, bis zu einem gewissen Grad eine wirtschaftliche Rechnungseinheit, jedoch keine politische Entität, und das ist auch der Grund, weshalb die Frage nach individueller Freiheit und individuellen Menschenrechten in China nicht etwa abgelehnt wurde, sondern überhaupt nicht existierte. Aus traditionell-europäischer Sicht gibt es ebenfalls drei politische Entitäten – das Individuum, die Familie und den Staat; eine dem »Tianxia« vergleichbare politische Entität dagegen gibt es nicht, woran auch die Existenz sogenannter Weltorganisationen (UNO, WTO usw.) nichts geändert hat, denn ihre Träger sind souveräne Staaten.

Die Problematik spielte in dem Werkstattgespräch insofern eine Rolle, als in einigen Beiträgen dem »übersteigerten Individualismus« im Westen die chinesische Position des »Wir« gegenübergestellt wird; der Leser vergleiche hierzu insbesondere die kenntnisreichen und weit in die Geschichte ausgreifenden Beiträge von Horst Poldrack über die Rolle der (von ihm »Mindset« genannten) Mentalitäten als »Geburtshelfer im Epochenumbruch« und Michael Geiger über 100 Jahre praktische Politik der KP Chinas, zu denen auch der (in dieser Zeitung schon publizierte) Beitrag von Wolfram Adolphi zum 100. Jahrestag der KP-Gründung zählt.

Frischer Blick

Die Gegenüberstellung von (im Westen angebetetem) Individuum und (in China gepriesener) Gemeinschaft verkennt aber, dass der dialektische Widerspruch zwischen den beiden Seiten nicht zugunsten der einen oder andern gelöst werden kann. Das sollte spätestens seit der Veröffentlichung von Jewgeni I. Samjatins Dystopie »Wir«, geschrieben 1920 in Sowjetrussland, bekannt und begriffen sein. Umgekehrt können diametral entgegengesetzte Herangehensweisen dieselben Ergebnisse zeitigen: Während in China der Staat mittels des Sozialkreditsystems massenhaft Daten über die verschiedensten Aktivitäten der Menschen sammelt, übereignen die Individuen im Westen ihre Daten den sogenannten sozialen Medien und solchen Datenkraken wie Google und Amazon. Letztlich läuft das auf dasselbe hinaus, zeigt aber Unterschiede zwischen den Mentalitäten, von denen nicht behauptet werden sollte, dass die eine besser als die andre ist; sie haben beide ihre Leerstellen.

Der Beitrag von Uwe Behrens über Chinas sozialökonomische Reformpolitik zeigt sehr deutlich, dass die durchaus vorhandene Hoffnung des Westens, die Reformen würden ihm wesentliche Einflussmöglichkeiten im »Reich der Mitte« eröffnen, auf Sand gebaut war. China benötigte keine ausländischen Kapitalisten, um seinen eigenen, bislang recht erfolgreichen Weg zu finden, und es macht dabei auch seine eigenen Fehler. Das jüngste Beispiel, der Pleitekonzern Evergrande, verdeutlicht, was für eine Gratwanderung das Land beim Aufbau eines »Sozialismus chinesischer Prägung« noch zurückzulegen haben wird; die notwendig gewordene Staatsintervention zeigt aber auch, wie groß die Verantwortung der das Land führenden Kommunistischen Partei ist, es nicht, wie in Osteuropa geschehen, selber in den Abgrund zu führen.

Einen in seinem skeptischen Optimismus wunderbar frischen Blick auf die widersprüchliche Situation liefert Laura Geiger mit ihrem Beitrag »Grüne Ideen fürs rote China«. Das Projekt »Neue Seidenstraße« als Gegenstück zur aggressiven Wirtschaftspolitik des Westens ist das eine, das andere sind seine ökologischen Folgekosten, insbesondere für die daran beteiligten Länder. Aus ihrer Sicht passen »Chinas neuer Kapitalismus« und »die konsequente Politik der Kommunistischen Partei« gut zusammen, und die Widersprüche werden ohne Wenn und Aber ausgesprochen.

Welthistorische Perspektive

Erhard Cromes Betrachtung über »China im Weltsystem« eröffnet dem Lesepublikum die für das Verständnis der aktuellen Situation notwendige welthistorische Perspektive. China war über Jahrhunderte hinweg eine in sich ruhende Großmacht, deren Stellung erst durch den Aufstieg des europäischen Kapitalismus untergraben wurde: ab 1750 Stagnation und relativer Niedergang, ab 1850 weitgehende koloniale Abhängigkeit, ab 1950 langsamer, zunächst durch furchtbare Krisen und Hungersnöte gekennzeichneter Wiederaufstieg, der sich erst infolge der unter Deng Xiaoping begonnenen Wirtschaftsreformen zu stabilisieren begann und zu dem heute manifest gewordenen Resultat geführt hat, dass China wieder eine Weltmacht ist – allerdings keine in sich ruhende, denn dies ist angesichts der aggressiven Außenpolitik der westlichen Kontrahenten unmöglich.

Ein essentieller Bestandteil westlicher Politik gegenüber »unbotmäßig« handelnden Staaten ist die Verhängung von Wirtschaftssanktionen. Das trifft nicht nur China, sondern auch Russland, den Iran usw. Dieses Thema handelt Herbert Grießig in einem ziemlich prinzipiellen Beitrag ab. Er verdeutlicht auch, welche Verantwortung der aufstrebenden Weltmacht China gegenüber den etablierten Mächten, insbesondere den USA, zukommt, und welch schwierige Debatte den linken Kräften im Westen hier noch bevorsteht: Ob es einem passt oder nicht, die Frage »Wer wen?« ist nicht vom Tisch, und man kann nur hoffen, dass keine Seite versucht, sie mit den Mitteln des Krieges zu beantworten. Hier stehen sich zwei geopolitische Konzepte gegenüber, das knechtende Bedingungen und militärische Aggressionen einschließende des Westens und das bislang besonnen durchgeführte Chinas, wie es sich nicht nur im Projekt der »Neuen Seidenstraße« manifestiert, sondern auch bei seiner Investitionspolitik in Afrika. Hinsichtlich seiner Verteidigungspolitik in Südostasien ist an die (auch von Geiger zitierte) Warnung Deng Xiaopings zu erinnern: »Sollte China eines Tages nach Hegemonie in der Welt streben, dann müssen die Völker der Welt es anklagen, sich ihm widersetzen und sogar bekämpfen. In diesem Punkt kann die internationale Gemeinschaft uns überwachen.«

Es steht daher zu hoffen, dass die Welt am Ende dieses Jahrhunderts nicht einen neuen Hegemon hat, sondern gar keinen, dass also die Gegensätze in einer neuen Triade Individuum – Gemeinschaft – Tianxia aufgehoben werden.