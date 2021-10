Aus dem Tiefkühlfach

Die Schriftstellerin Herta Müller ist mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ausgezeichnet worden. Die Literaturnobelpreisträgerin von 2009 nahm die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung am Sonnabend in Kassel entgegen. In ihrer Dankesrede erinnerte sich die Autorin an ihre Befragung durch die rumänische Staatssicherheit Securitate: »Die Situation des Verhörs war für mich, was Sprache betrifft, die undurchschaubarste«, sagte sie. »Beim Verhör glüht das Sprechen im Mund und das Gesprochene gefriert.« (dpa/jW)