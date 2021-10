Trauriger Rekord

imago images/Agencia EFE Immer mehr Menschen sind auf Lebensmittelspenden angewiesen (Buenos Aires, Juni 2021)

Argentinien kämpft gegen eine immer schneller ansteigende Inflation. Im September betrug sie 3,5 Prozentpunkte mehr als im Vormonat August. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie 2021 somit bereits um 37 Prozent. Der Preisanstieg macht sich vor allem bei Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Lebens bemerkbar. Das Nationale Institut für Statistik und Volkszählung (Indec) gab an, dass im September 2021 die Preise für derartige Produkte mehr als 50 Prozent höher lagen als noch vor einem Jahr. Als Reaktion auf die anhaltende Wirtschaftskrise tauschte Präsident Alberto Fernández die bisherige Binnenhandelsministerin Paula Español Anfang Oktober durch den Wirtschaftsdozenten Roberto Feletti aus. Der präsentierte nun vergangene Woche eine Vereinbarung mit Konzernen mit dem Ziel, die Preise zu stabilisieren. Demnach sollen die Preise für insgesamt 1.245 Produkte des täglichen Bedarfs eingefroren werden. Neben Lebensmitteln befinden sich darunter auch Hygiene- und Reinigungsartikel. Die Regelung gilt rückwirkend zum 1. Oktober mit einer Laufzeit von zunächst drei Monaten bis zum 7. Januar 2022. Produktionsminister Matías Kulfas zeigte sich zufrieden mit dem erwirktem Preisstopp: »Wir haben ein hartes Jahr hinter uns und müssen im letzten Teil des Jahres einen Waffenstillstand erreichen, damit sich die Löhne nach vier Jahren des Rückgangs wieder erholen«.

Bei der Vereinbarung handelt es sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen, unter ihnen auch die globalen Schwergewichte Nestlé und Danone. Einen offiziellen Beschluss, der die Preisbindung verbindlich vorschreiben würde, gibt es bislang nicht. Dies weckt Zweifel, ob sich die Wirtschaft – insbesondere vor dem Hintergrund des näherrückenden Weihnachtsgeschäfts – an den Plan halten wird. Feletti selbst beschreibt die Reaktion der Wirtschaftsvertreter in einer Stellungnahme als positiv und verteidigte die Regelung gegen Kritik: »Wir müssen eine Pause einlegen, um zu verhindern, dass der Anstieg der Lebensmittelpreise die Löhne und Gehälter auffrisst«, so der Minister. Diese Gefahr ist durchaus real. Betrugen die durchschnittlichen Kosten für den Warenkorb des täglichen Lebens nach Angaben von Indec im Dezember 2019 noch neun Prozent der Ausgabenanteile der privaten Haushalte, waren es im September 2021 elf Prozent.

Um diese Entwicklungen umzukehren, hat die Regierungen bereits den monatlichen Mindestlohn auf umgerechnet 273 Euro angehoben und die Renten erhöht. Im Oktober soll darüber hinaus eine zusätzliche Auszahlung für Bezieher von Kindergeld folgen. Dies kommt rund zwei Millionen Menschen zugute. Die Reformen werden allerdings nur dann Erfolg haben, wenn die Inflation eingedämmt werden kann. »Das soziale Gleichgewicht Argentiniens hängt davon ab, dass der Druck auf die Löhne durch den Rückgang der Lebensmittelpreise sinkt«, so Feletti. Die Coronakrise hatte der zuvor bereits angeschlagenen argentinischen Wirtschaft empfindliche Schäden zugefügt. Im Pandemiejahr 2020 sank die Kaufkraft um fast zehn Prozent. Gleichzeitig stieg die Armut um 6,5 Prozent. Damit lebten 42 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Ein trauriger Rekord, der seit 2001 nicht mehr erreicht wurde.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen scheint es wenig verwunderlich, dass sich die Regierung einer alten Taktik bedient. Denn das Einfrieren der Preise ist in Argentinien keinesfalls eine Neuheit. Bereits die linksgerichteten Regierungen von Néstor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner wie auch Fer­nández rechter Amtsvorgänger Mauricio Macri hatten in der Vergangenheit wiederholt vorübergehende Maßnahmen zur Beendigung des Anstiegs von Lebensmittel- und Versorgungspreisen beschlossen. Kurzfristig waren diese zwar erfolgreich, eine langfristige Implementierung scheiterte jedoch stets an den wachsenden Haushaltsdefiziten.

Die nun angekündigten Maßnahmen scheinen auch eine Antwort auf die politische Stimmung im Land zu sein. Im November finden Kongresswahlen statt. Dabei müssen Fernández und seine »Frente de Todos« (»Front von allen«) um ihre Mehrheit im Senat fürchten. Das zeichnet sich zumindest nach den Ergebnissen der Vorwahlen im September ab. Im Falle einer Niederlage müsste der Präsident die restlichen zwei Jahre seiner Amtszeit ohne Mehrheit im Parlament regieren. Darüber hinaus sah sich die Regierung in letzter Zeit wachsender Kritik von linken Gruppen ausgesetzt, die ihr vorwerfen, sich nicht ausreichend um die ärmsten Teile der Gesellschaft zu kümmern.