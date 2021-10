Jeder gegen jeden

imago images/Political-Moments Gehen künftig wohl getrennte Wege: Der JU-Vorsitzende Kuban (links) neben dem scheidenden CDU-Parteichef Laschet

Rund drei Wochen nach der Bundestagswahl haben sich eine Reihe von prominenten CDU-Politikern beim sogenannten Deutschlandtag der Jugendorganisation Junge Union (JU) die Klinke in die Hand gegeben. Von Freitag bis Sonntag begaben sich die Konservativen in Münster auf Ursachenforschung für das Wahldebakel der Union. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 hatten CDU und CSU 8,8 Prozentpunkte verloren und mit 24,1 Prozent der Stimmen ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte erzielt.

Mit deutlichen Worten bekannte sich am Sonnabend Armin Laschet, Nochparteivorsitzender der CDU und Unionskanzlerkandidat, zu seiner Verantwortung. »Wir haben ein bitteres Ergebnis erzielt. Nichts lässt sich schönreden. Die Verantwortung trage ich als Vorsitzender und Kanzlerkandidat«, sagte Laschet in Münster. Auf deutliche Kritik bei den anwesenden JU-Mitgliedern stieß unterdessen, dass der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder seine Teilnahme am »Deutschlandtag« kurzfristig abgesagt hatte. Er schickte seinen Generalsekretär Markus Blume (CSU) vor.

Während sich Söder, der bekanntermaßen selbst gerne Kanzlerkandidat der Union geworden wäre, der Kritik entzog, warb er gegenüber der Welt am Sonntag dafür, dass CDU und CSU »in Stil und Inhalt« »wieder enger zusammenrücken« sollten, »anstatt öffentlich übereinander zu reden«. Auch andere Unionspolitiker warben in den vergangenen Tagen für mehr innerparteiliche Geschlossenheit. Vonnöten wäre sie offenkundig: In aktuellen Meinungsumfragen rutscht die Union in der Gunst der Wählerinnen und Wähler weiter ab und käme aktuell auf weniger als 20 Prozent der Stimmen

Erwartungsgemäß geriet der »Deutschlandtag« der Jungkonservativen zum Schaulaufen potentieller Laschet-Nachfolger für den CDU-Parteivorsitz. »Es war ein beschissenes Wahlergebnis, und die Lage ist es auch«, konstatierte etwa Nochgesundheitsminister Jens Spahn, der am Sonnabend vor den knapp 300 anwesenden Delegierten sprach. Zwar rief der stellvertretende CDU-Vorsitzende zu Teamgeist statt »Schaulaufen« auf – selbstverständlich gehe es »hier doch nicht um Armin, Friedrich, Jens, Ralph oder wen auch immer«. Zugleich betonte Spahn jedoch, dass er »Lust darauf« habe, »diese neue CDU zu gestalten, ich habe Lust darauf, mit euch dieses Projekt zu machen, und ich weiß, ihr habt diese Lust auch«.

Damit ging der 41jährige auf Distanz zu Friedrich Merz, der bei seinem Auftritt am Freitag die CDU als »insolvenzgefährdeten schweren Sanierungsfall« bezeichnet hatte. Über seine eigene Verantwortung sprach er hingegen nicht. Am Sonnabend war selbst JU-Chef Tilman Kuban, der dem rechten Flügel der Union zugerechnet wird, auf zaghafte Distanz zu Merz gegangen, der sich mittlerweile zweimal erfolglos um den CDU-Parteivorsitz beworben hatte und möglicherweise ein drittes Mal kandidieren wird. Merz sei »ein kluger Kopf«, sagte Kuban, der künftig gemeinsam mit Merz in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sitzt, gegenüber N-TV/RTL. Die Union benötige jetzt jedoch vor allem »mehr junge, frische und unverbrauchte Köpfe in der Parteispitze«. Einer dieser zumindest für Unionsverhältnisse jungen Politiker könnte der 44jährige Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann sein. Er rief die in Münster anwesenden Unionsanhänger auf, »auch die ganz heißen Eisen anzupacken«, und nannte in diesem Zusammenhang etwa das künftige Rentensystem.

Ralph Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU im Bundestag, rechnete bei seiner Rede am Sonntag nicht nur mit Indiskretionen aus den eigenen Reihen während der Sondierungsgespräche ab, sondern griff auch das am Freitag vorgelegte »Ampel«-Papier von SPD, Grünen und FDP scharf an. Dessen Inhalte bezeichnete er als »die strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben«.

Unterdessen war mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ein weiterer potentieller Kandidat für den CDU-Vorsitz in Münster zugegen. Im Gegensatz zu seiner möglichen Konkurrenz nahm er allerdings einzig als Publikumsgast am JU-»Deutschlandtag« teil.