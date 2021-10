Beijing Aerospace Control Center/XinHua/dpa

Auf dem Weg zu einem weiteren Meilenstein der chinesischen Raumfahrthistorie haben drei Taikonauten die bisher längste bemannte Mission an Bord der Raumstation »Tiangong« (»Himmlischer Palast«) begonnen. Nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde dockte die Raumfähre »Shenzhou 13« am Sonnabend erfolgreich an der Station an. Das Team soll dort sechs Monate verbringen. Die Raumfähre war am Sonnabend kurz nach Mitternacht (Ortszeit) vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan im Nordwesten der Wüste Gobi aus ins All gestartet. (AFP/jW)