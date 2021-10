Teure neue Welt

Benjamin Renter Im Gewerbegebiet besteht eine grundlegende soziale und kulturelle Infrastruktur für den Soldiner Kiez

Auf dem Schild mit vielen grellen Glühbirnen am einstöckigen Flachbau blinkt »777«. Hinter der Spielothek führt ein Eingang auf den Hof, der die großen roten Backsteinbauten miteinander verbindet. Im Vorbeigehen grüßen sich zwei Männer, einer in Arbeitskleidung, der andere mit Fahrrad. »Dit muss hier allet raus!« berlinert der eine. »Echt?« fragt der andere ungläubig. Am anderen Ende des Hofes schiebt eine junge Frau einen mit frischem Gemüse gefüllten Einkaufswagen, ein kleines Kind sitzt im Wagen und lutscht an einer halben Banane. Die pakistanische Supermarktkette »Punjab« hat hier zwei Filialen. Eine mit afrikanischen Lebensmitteln und eine mit arabischen. In der Mitte des Hofes befindet sich ein Möbeldiscounter, bei dem es von Couchgarnituren über Tapete bis hin zu Putzmitteln alles zu kaufen gibt. Das Gewerbegebiet mit den roten Backsteinhäusern ist nicht nur geographisch das Herzstück des Soldiner Kiezes im Berliner Wedding, es ist auch ein soziales und kulturelles Zentrum.

Der städteplanerisch so genannte Planungsraum Soldiner Straße ist ein dichtbesiedeltes Wohnquartier, das sowohl durch Gebäude der Gründerzeit als auch durch Neubauten aus den 1970er und 1980er Jahren geprägt ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind für Berliner Verhältnisse jung, das Durchschnittsalter (2019) beträgt 35,7 Jahre gegenüber 42,6 in der Hauptstadt insgesamt und dem Bundesgebiet mit 44,5 Jahren. Dazu trägt sowohl der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit einem der höchsten Werte im Wedding bei, als auch der geringe Anteil der Altersgruppe der über 65jährigen, der weit unter dem Berliner Durchschnitt liegt. Sprachliche und kulturelle Vielfalt zeichnet die Alltagswelt im Soldiner Kiez aus, ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner hat einen ausländischen Pass – doppelt so viele wie im gesamtstädtischen Durchschnitt. Mit über 80 Prozent ist der Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte besonders hoch, viele von ihnen haben aber keine eigene Migrations- oder Fluchterfahrung. 2018 lag der Anteil der in Armut lebenden Kinder im Soldiner Kiez bei fast 70 Prozent.

Letzte Chance

Lässig an eine Backsteinwand gelehnt rauchen drei Teenager. Ein Mädchen in einem grauen Trainingsanzug kommt aus dem Gebäude gestürmt und ruft: »Ey, Mathe fällt aus«. Die anderen johlen erfreut und verschwinden Richtung Straße. 40 Schülerinnen und Schüler holen in der Bildungseinrichtung »PUK a malta« momentan ihren Schulabschluss nach, werden in Praktika vermittelt und schaffen nicht selten den Sprung in ein Ausbildungsverhältnis. Beschäftigt sind in der Einrichtung 28 unbefristet angestellte Mitarbeitende, die nicht nur die Jugendlichen, sondern auch 100 Teilnehmende sogenannter Eingliederungsmaßnahmen des Jobcenters betreuen. Die Einrichtung finanziert sich durch pauschale Sätze für die einzelnen Personen, die sie von der Senatsverwaltung oder dem Jobcenter erstattet bekommt. Zusätzlich zur Schule werden drei Selbsthilfewerkstätten betrieben – eine für Holzbearbeitung, eine für Textilien und eine Fahrradreparaturwerkstatt –, in denen die Menschen aus dem Kiez kostenfrei nähen, bauen und basteln können.

Seitdem der Eigentümer des Gewerbegebiets gewechselt hat, ist die gemeinnützige Einrichtung, die schon seit 26 Jahren existiert, bedroht. »Unsere Miete lag vor dem Eigentümerwechsel dieses Jahr bei 6,30 Euro pro Quadratmeter, der neue Eigentümer erhöhte sie auf über zwölf Euro. In einem Jahr müssen wir dann 20 Euro zahlen, wie soll das gehen?« fragt sich die langjährige Mitarbeiterin Ulrike Bode*. Sollte »PUK a malta« seinen Standort verlieren, habe das weitreichende Folgen für den ganzen Kiez. Die Situation entspreche einer »klassischen Gentrifizierung«, durch die die Infrastruktur für die jetzige Bevölkerung des Soldiner Kiezes »kaputtgemacht und das Viertel dann luxussaniert« werde.

Der neue Eigentümer des Gewerbegebietes ist die Firma Bauwens. Als 1873 gegründetes Familienunternehmen mit Kölner Wurzeln kauft die Bauwens-Gruppe heute Immobilien in allen Metropolen der Bundesrepublik. Die Geschichte des Unternehmens ist von unaufgearbeiteten Lücken geprägt, die auf der Firmenwebsite aufwendig inszenierte Firmenchronik weist nach 1934 – »das Unternehmen vergrößert seinen Tätigkeitsbereich und errichtet Stauanlagen und Kraftwerke« – eine Leerstelle bis in das Jahr 1948 – »Bauwens hat seinen neuen Schwerpunkt gefunden: Industrie-, Brücken- und Hochbau« – auf. Laut dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt führte die Niederlassung in Halle in den 1940er Jahren schwerpunktmäßig Kriegswirtschaftsbauten aus, darunter für den IG-Farben-Konzern im Konzentrationslager Auschwitz, wofür auch Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt wurden. Heute gibt das Unternehmen sein betreutes Projektentwicklungsvolumen mit 8,4 Milliarden Euro an.

Besonders für die Schülerinnen und Schüler, für die »PUK a malta« oft die letzte Chance auf einen Schulabschluss ist, sei der Verlust des Standorts im Kiez fatal. Mahmoud, einer der Schüler, der auch im Soldiner Kiez wohnt, kommentiert die Situation folgendermaßen: »Umziehen irgendwohin an den Arsch der Welt ist Scheiße!« Der 19jährige versucht zum zweiten Mal, seinen Schulabschluss bei »PUK a malta« nachzuholen. Er sei regelmäßig beim Unterricht, weil es nah und auch der Späti in der Nähe ist. Wenn er eine halbe Stunde fahren müsste und »eh schon zu spät dran« sei, würde er den ganzen Tag nicht zur Schule gehen. »Die Mobilität der Schülerinnen und Schüler ist sehr gering«, sagt auch Lehrer Thomas Wollitz*. »Für sie ist es nicht so leicht, aus dem Kiez herauszukommen.« Wenn die Schule umziehen müsste, wäre das sehr problematisch für den erfolgreichen Schulabschluss der jungen Erwachsenen, die hier nördlich der Osloer Straße zu Hause sind.

Miete nicht gleich Miete

Mieten für Gewerberäume unterliegen dem Mietrecht. Bestimmend für die Einordnung des Mietverhältnisses nach Wohnraum oder Gewerbe ist laut Gesetz die vertraglich geregelte Zweckbestimmung der Räume, also wie gemietete Räume genutzt werden. Im Fall einer gewerblichen Nutzung von gemietetem Raum existieren keine Regelungen, die den Mieter vor Wucher schützen. Bei der Miete von Wohnräumen ist dies der Fall, da auch das bürgerliche Recht von einem sozialen Gefälle zwischen den rechtlich formal »gleichgestellten« Vertragspartnern ausgeht. Was für den Mieter des Gewerberaums eine »Verlängerung« des Mietverhältnisses darstellt, ist rechtlich die Aushandlung eines neuen Vertrags, bei dem eine Mietsteigerung möglich ist. Das bedeutet, dass auch die Erhöhung um ein Vielfaches des vorherigen Quadratmeterpreises völlig legal möglich ist – ein Milieuschutz, der bei baulichen Veränderungen aufgrund der Zusammensetzung der Bevölkerung oder Bausubstanz greifen kann, schützt altansässiges Gewerbe nicht.

David Maiwald Soziale Räume: Panke-Club und Panke-Galerie sind bedeutende Anlaufstellen für Künstler und Kulturschaffende

Auf der anderen Seite der Osloer, am Dreieck von Pank- und Reinickendorfer Straße spiegelt sich der graue Oktoberhimmel in den silbern flatternden Pailletten an der Fassade des Kunstraums »Sauvy Contemporary«. Stefan Böhme schiebt sein Fahrrad vom Nettelbeckplatz – von feministischen Gruppen in Widerstandsplatz umbenannt – herüber und deutet auf die andere Seite der Gerichtstraße. Schräg gegenüber stand einmal das Stadtbad Wedding. »Da war auch ein Club drin, einer der ersten im Kiez«, erinnert sich Böhme, der bei der Abgeordnetenhauswahl im Soldiner Kiez im Wahlkreis 6 »an der Panke entlang« für die Partei Die Linke angetreten ist. »Wurde komplett plattgemacht, und jetzt sind da so Mikroapartments drin – mal wieder«, seufzt der 33jährige. Einer der Orte im Wedding, die der »Ideenwelt« von Immobilieninvestoren bereits weichen mussten. Böhme, der bei der Wahl nur knapp zurückstecken musste gegen die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Tamara Bozkurt, deutet auf die graue Einfahrt. »Hier beginnen dann die Gerichtshöfe.« An der Panke entlang führt der Fußweg in den hinteren Teil der Gerichtstraße, vorbei an einem eckigen Neubau. Balkone, Sonnenkollektoren, Rasenflächen. »Die neuen Nachbarn«, sagt Böhme. »Und hier kommt dann der Garten vom Panke-Club ›Panke Culture‹, um die Ecke ist die Panke-Galerie, da treffen wir Sakrowski.«

Preise steigen

Sakrowski ist Kurator der Panke-Galerie. »Sozusagen die jüngere Schwester vom Panke-Club«, wie er erklärt. »Panke Culture« ist mit einer Bar, Garten und Club ausgestattet, der seit rund zehn Jahren von Erika und Justus betrieben wird. Eigentümer ist hier nicht die Bauwens-Gruppe. Die Miete stieg seit dem ersten Vertrag um vier auf sieben Euro, zuletzt waren acht Euro pro Quadratmeter fällig. Für die nächsten zwei Jahre hat »Panke Culture« Stadtkulturförderung vom Senat zugesagt bekommen, erklärt Geschäftsführerin Erika. Im »Panke Culture« sollen lokale Künstler einen Raum erhalten, manchmal fanden in Club und Galerie gleichzeitig Konzerte und Ausstellungen statt. Die Kooperation ist alles andere als kultureller Mainstream. »Die haben hier so ’ne Idee von experimenteller elektronischer Musik, über HipHop-Kultur, Street Art«, erklärt Sakrowski. »Die Panke-Galerie ist konzipiert auf digitale Kunst, Netzkunst. Wir passen ganz gut zusammen und ergänzen uns«, sagt der Kurator.

Nach der langen Pause durch die Coronapandemie konnten Club und Galerie nun kürzlich wieder für Besucher öffnen. Durch die Coronazeit zeigte sich der Vermieter kulant. Galerie und Club konnten die Mieten stunden. »Weil wir immer schon sehr an der Kante gestrickt gearbeitet haben, wären wir sonst nach zwei Monaten komplett rausgeflogen«, erklärt Sakrowski ernst. Am Ende wurde auch ein kleiner Anteil der sich anstauenden Kosten erlassen. »So entstand wohl der Eindruck, dass sie diesen Anteil irgendwie wieder reinholen müssen.« Beim Erstellen der Vorverträge für den Förderungsantrag wurde der Quadratmeterpreis mit zehn Euro veranschlagt. Kurz vor der Aushandlung redet die Hausverwaltung Tacheles. Die Situation im Wedding habe sich geändert. »Sie haben gesagt, hier startet es überall bei zwölf Euro, Durchschnitt wäre so 16, anpeilen würden sie eigentlich 20 Euro.« Wegen des langjährigen Mietverhältnisses und weil es einen Vorvertrag über zehn Euro gab, wurden die neuen Verträge für die nächsten drei Jahre über zwölf Euro pro Quadratmeter abgeschlossen.

Moderat ist anders

»Man muss das mal runterbrechen – das ist eine Mietsteigerung von 50 Prozent über drei Jahre«, sagt Linke-Politiker Böhme. Während es bei Wohnraum­miete einige Regularien und Urteile gebe, könne beim Gewerbe alles passieren: »Gewerbemietrecht ist völlig Wildwest, man kann machen, was man will.« Die höheren Ausgaben bedeuten, dass weniger Geld an die Berliner Künstler und Musiker gehen kann, erklärt Erika. Wahrscheinlich müssten sie die Getränkepreise anziehen. »Wir haben dann trotzdem weniger Geld für Kultur, weniger Geld, um die Community zu unterstützen. Mehr Kosten werden einfach nur für die Miete draufgehen. Jetzt heißt es wieder: Score for survival« – Punkten fürs Überleben.

Unterstützung des Senats fließt an sozialen Projekten und Kultureinrichtungen vorbei, da mehr Geld für immer höher steigende Mieten aufgebracht werden muss. Die ohnehin schon drastische Preisentwicklung wird für diese sozialen Räume noch verstärkt, da sich die Immobilienbesitzer im Zweifel der Einnahmen der Einrichtungen durch staatliche Unterstützung sicher sein können. Aber es nützt Einwohnern der Stadtviertel, Kulturschaffenden und der Gesellschaft nichts, wenn staatliche Förderungen letztlich hauptsächlich dazu beiträgt, das Säckel der Immobilienbesitzer zu füllen. Diese übernehmen für die Menschen vor Ort keine Verantwortung: »Die lieben nur Geld zu sammeln, Schüler, die irgendwas lernen wollen, interessieren sie nicht, nur ihr Geld« resümiert der Schüler Mahmoud.

Auf der Kapitalseite erstrahlt die Welt wie gewöhnlich in einem anderen Schein: Mieten würden lediglich bei Neuverträgen oder Verlängerungen »angepasst«, sagt Clemens Stahr, Leiter des Berliner Projektentwicklungsbüros der Bauwens-Gruppe. Dadurch werde das soziokulturelle Gefüge des Stadtviertels nicht verändert; und überhaupt: »Wir erhöhen wirklich so moderat und unterhalb des Marktpreises, dass wir bisher nur Dankbarkeit und Wertschätzung von den Mietern bekommen haben.«